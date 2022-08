Mbaye Leye sluit vanavond tweede speeldag af met Zulte Waregem op Antwerp: “Wij zijn underdog, maar...”

Die filosofie van Leye maakte in de competitie-opener tegen Seraing al meteen indruk. Zulte Waregem voetbalde fris van de lever en verdiende de driepunter absoluut, ook al kwam de zege pas in het slotkwartier op de bordjes te staan. Ondertussen heeft Laurens De Bock de deur bij Essevee achter zich dichtgetrokken voor een avontuur bij het Griekse Atromitos, maar kwam met de Congolees Ravy Tsouka van het Zweedse Helsingborgs IF de gezochte rechtsvoetige verdedigende versterking er bij.

“Ravy kan zowel centraal als op de flank worden ingezet”, geeft Leye aan. “Zo iemand hadden we absoluut nodig. Wij zochten naar een polyvalent type, waarbij we opnieuw voor ogen hadden wat bij al onze inkomende transfers gold: we moeten het risico op een foute keuze zo veel mogelijk beperken. In elk geval is onze aanwinst fysiek klaar om meteen ingezet te worden van zodra hij speelgerechtigd is, de competitie in Zweden is volop bezig.”

Antwerp heeft weelde

Tegenstander Antwerp speelde donderdag de terugwedstrijd in de Conference League tegen het Kosovaarse Drita, een partij die nergens rechtstreeks kon worden bekeken.

“Maar ik heb de highlights van de match in Pristina wel kunnen zien”, zegt Leye. “Voorts zag ik de heenmatch en ook de wedstrijd vorige zondag op KV Mechelen. Ik trap een open deur in als ik zeg dat mijn collega Mark van Bommel een enorme weelde heeft met zo’n ruime selectie, het kan dus best dat hij net als na de heenmatch ook nu weer zal roteren. Als je in de spits kan kiezen tussen Frey en Janssen, op het middenveld tussen Yusuf en Verstraete of achterin tussen Pacho en Almeida, is de conclusie simpel: Antwerp is absolute top in België. Maar dat wil niet zeggen dat wij kansloos zouden zijn op de Bosuil. Het blijft voetbal.”

Zulte Waregem heeft sfeer

Wie een ultradefensief Zulte Waregem verwacht in Deurne-Noord, kent Leye slecht.

“Uiteraard ga ik wel andere accenten moeten leggen dan tegen Seraing, maar we gaan onze manier van voetballen niet verloochenen”, geeft de Senegalees aan. “Wij gaan als de underdog van start en hebben niets te verliezen. De overwinning tegen Seraing heeft voor een goed gevoel gezorgd. Zowel de jongens die hier in het moeilijke vorige seizoen al waren als de nieuwkomers, konden volop vertrouwen opdoen. De sfeer zit goed en over de werkijver kan ik alleen maar heel tevreden zijn, van werkelijk iederéén. Als je Jean-Luc Dompé bezig zag, dat was voorbeeldig. Iedereen weet dat die jongen graag een stapje hogerop wil zetten, maar aan niets valt te merken dat hij momenteel tussen twee stoelen zit. Hij werkt zich uit de naad om scherp te blijven en de ploeg te helpen.”

