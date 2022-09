Mbaye Leye met Zulte Waregem morgen naar Westerlo: “Vertrouwen opdoen met meer automatismen”

In het Kuipje moet Leye de geschorste Dani Ramirez missen ingevolge diens uitsluiting tegen Sint-Truiden. De drie internationals (Ravy Tsouka, Oleksandr Drambaiev en Novatus Miroshi) sloten gisteren en vandaag opnieuw aan bij de groep. “Alleen Novatus had wat lichte hinder van een hard contact, maar dat zal wel geen probleem worden voor zaterdag”, bedenkt Leye. “Borja Lopez moest vandaag de training onderbreken, dat is ook nog even afwachten. Wout De Buyser en Bent Sörmo blijven als enigen voorts onbeschikbaar.”

Leye is er zich van bewust dat hij met zijn hekkensluiters, die niet overlopen van vertrouwen, op bezoek moet bij een team waar dat net andersom is.

“Westerlo drijft op een positieve dynamiek sinds de promotie. We hebben vorig seizoen met Union gezien wat dat teweeg kan brengen. Die groep is nog versterkt met jongens als Bolat en Chadli, terwijl zo’n Maxim De Cuyper of zelfs Vetokele, Foster en Dierckx momenteel boven zichzelf uit stijgen. In de transitie is Westerlo momenteel misschien wel het sterkste team in de Belgische competitie, leerden hun recente overwinningen tegen Anderlecht en in Charleroi, maar eerder ook op Standard. Aan ons om daar voldoende veerkracht tegenover te stellen. En om vertrouwen op te doen.”

Niet Calimero uithangen

De voorbije wedstrijden (tegen Union, in Gent en tegen STVV) kon Zulte Waregem niet voort borduren op de puike prestaties van de seizoensstart, met de tuimeling naar de laatste plaats in de klassering tot gevolg. En dan wordt vaak snel naar de coach gekeken.

“Ach, ik weet hoe de voetbalwereld in elkaar steekt en hoe mensen soms snel de gekste conclusies trekken, daar maak ik me niet druk om”, grijnst Leye. “Wie door de resultaten heen kijkt, ziet dat wij vaak het slachtoffer zijn geworden van onze eigen ongelukkige foutjes die telkens keihard werden afgestraft. We zijn de tweede jongste ploeg van de reeks, hé. Maar er speelden evenzeer externe factoren. Sommige VAR-interventies of scheidsrechterlijke beslissingen hebben ons punten gekost, ook bij die uitsluiting van Ramirez tegen STVV blijf ik me vragen stellen. Maar goed, ik wil niet de Calimero gaan uithangen. We wisten dat we in deze situatie konden belanden, maar ondanks alles blijf ik er van overtuigd dat Zulte Waregem over voldoende kwalitatieve spelers beschikt om het tij te keren. Binnen een kern met dertien nieuwe spelers, waarvan enkele op de allerlaatste dag pas erbij kwamen, is het logisch dat de automatismen nog moeten groeien.”

Ndour, Offor, Olinga, Gano

De voornaamste aanwinst voor wie Zulte Waregem het diepst in de geldbuidel tastte, Alioune ‘Badou’ Ndour, torst een grote verantwoordelijkheid.

“Hij heeft totaal geen stress en kan de situatie zeer goed managen”, prijst Leye. “Tegen Sint-Truiden liet ik Badou starten en begon Jelle Vossen op de bank. Volgens mij kunnen ze echter ook best samen in het team staan. Ndour en ook Chinonso Offor hebben nu een aantal extra trainingen gehad om zich verder in ons aanvalsspel te integreren.”

Ondertussen traint ook ex-speler Fabrice Olinga met Zulte Waregem mee en speelde de transfervrije Kameroener, voor het laatst in Portugal aan de slag bij Rio Ave, ook mee in de oefenmatch tegen de beloften van AA Gent die met 7-0 werd gewonnen.

“Fabrice vertoont als speler veel gelijkenissen met Jean-Luc Dompé, maar om daaruit meteen te concluderen dat hij ons op korte termijn zou kunnen helpen is iets te kort door de bocht”, bedenkt Leye. “Er is ook nog zoiets als conditie en matchritme, wat je na een lange inactiviteit niet zomaar opbouwt. Hij blijft nog enkele weken bij ons en dan zien we wel. Uiteraard wil die jongen graag weer aan de slag, en het is zeker niet onze bedoeling hem voor een andere club klaar te stomen. Ja, we hadden al een negatieve ervaring met Charly Musonda, maar dit is een ander verhaal. Zinho Gano? Het klopt dat die uiteindelijk niet vertrokken is. Of hij opnieuw bij de A-kern kan komen, is een beslissing die bij het bestuur ligt. Ik sluit geen enkele speler uit die de juiste mentaliteit toont. ”