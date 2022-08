Mbaye Leye heeft referentiematch van Zulte Waregem gezien: “Punt in Brugge voelt als veel meer aan”

Wielrennen profs Kamiel Bonneu pakt eerste profzege: “Doet enorm veel deugd”

De kop is er af voor Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise). De renner uit Achel heeft in Tsjechië zijn eerste profzege gepakt. Bonneu was de beste in de derde rit van de Sazka Tour, een rittenkoers in de grenszone met Polen en Slowakije. De Noord-Limburger was de beste van een ruime kopgroep en dat op zijn geliefkoosd terrein: de bergen. “Het was één van de laatste rittenkoersen waar ik bergop mijn kans kon grijpen. Ik ben heel erg tevreden”, vertelt Kamiel Bonneu.

7 augustus