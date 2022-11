Mbaye Leye en Zulte Waregem straks op bezoek bij KV Mechelen: “Met dezelfde ingesteldheid als in Kortrijk”

Tussendoor is er ook nog de verplaatsing voor de beker naar Lommel. Ook naar die partij keek Leye in de aanloop naar de wedstrijd in Mechelen al even vooruit. “Ik heb het eerder al aangegeven: in Lommel zal Sammy Bossut tussen de palen staan”, aldus de coach. “Hoe die op zijn 37ste nog altijd een voorbeeld voor elke profvoetballer is met een onberispelijke mentaliteit en werkethiek, daar verdient Sammy een pluim voor. En een beloning. Ik geef nu al enkele wedstrijden de voorkeur aan Louis Bostyn in doel, maar dat betekent geenszins dat Sammy op het strafbankje zit. Integendeel, hij blijft van enorme mentale waarde voor mijn spelersgroep. Zonder van verzwakkingen te spreken, ga ik in Lommel sowieso ook enkele andere jongens speelminuten geven die de jongste tijd weinig in actie kwamen. Want nu er ook enkele spelers uit blessure terugkomen, is de concurrentie steeds groter.”

In Mechelen als in Kortrijk

Daarbij denkt Leye allicht vooral aan Bent Sörmo en Kevor Palumets, maar evenzeer aan Alioune Ndour, Dani Ramirez of Borja Lopez. Minder aan Stan Braem, die deze week met een pijntje moest afhaken op training. In Mechelen zal Leye allicht niet meteen veel veranderen aan het team dat vorig weekend Standard het vuur aan de schenen legde. “De uitslag van die wedstrijd was vertekend, want tachtig minuten lang zag je totaal niet wie de hekkensluiter was en wie de ploeg halfweg de linkerkolom”, zegt Leye met een aandoenlijk positivisme. “Als ik nu een balans opmaak van onze eerste vijftien wedstrijden, zie ik er maar een twee- of drietal waarin we ondermaats bleven. In Gent, tegen Sint-Truiden. Maar in alle andere duels hadden we een kans om iets te oogsten. Ik overdrijf niet als ik zeg dat we vier of vijf punten meer hadden verdiend. Daarmee hadden we in de buurt van KV Mechelen kunnen staan. Daarom moeten we met dezelfde ingesteldheid naar Mechelen trekken zoals we deden bij de korte verplaatsing naar Kortrijk. In de huidige situatie moeten we absoluut vermijden dat er een kloof ontstaat onderin.”

Scheidsrechter uit... Roeselare

Dat Zulte Waregem tegen Standard goed mee voetbalde én kansen afdwong, sterkt Leye in zijn onwrikbare overtuiging dat het team voldoende gestoffeerd is om zich op het eind van de reguliere competitie te handhaven in 1A. “Het zal een strijd tot op de eindstreep worden”, herhaalde hij al vaker. “Maar het is fantastisch om te merken dat iedereen in en omheen de club daar klaar voor is. Ook de supporters, die week in week uit achter de ploeg blijven staan.”

En achter de coach. Nog niet één keer werden overtogen kreten in de richting van Mbaye Leye geuit vanuit de tribunes. Dat Zulte Waregem - als enige team in de rechterkolom! - nog niet koos voor de ultieme ingreep van een trainerswissel, ontlokt een monkellach bij de Senegalees. “Voetbal is een harde wereld en misschien zijn er wel veel mensen die ook mijn kop willen zien rollen, maar zelf ben ik daar totaal niet mee bezig”, besluit Leye luchtig.

Overigens is de arbitrage straks in Mechelen in handen van Kevin Van Damme. Zouden ze bij de aanduidingen op de Voetbalbond de kritische opmerking van Leye (“Krijgen we straks een Mechelse ref bij onze match op Malinwa, na Oostendenaar Boterberg op KVO en Luikenaar Lardot tegen Standard?”) ter harte hebben genomen? Kevin Van Damme komt uit... Roeselare.

