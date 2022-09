Mbaye Leye en Zulte Waregem straks naar Gent: “Voorlaatste plaats nog niet in de hoofden gekropen”

Voetbal Jupiler Pro LeagueDoor de overwinningen van KV Oostende en Westerlo heeft Zulte Waregem er alle belang bij om vanavond - in de slotwedstrijd van de achtste speeldag - niet te gaan verliezen in Gent. Maar een trip naar de Ghelamco Arena is uiteraard nooit makkelijk. “Vooraf hoorde ik van veel kenners dat de competitie voor Zulte Waregem pas op de negende speeldag echt kan beginnen”, grijnst Mbaye Leye. “Wel, het is bijna zover.”

In Gent iets oogsten zou dus bonus zijn. Bonus is alvast ook de kwaliteitsinjectie die de kern van Zulte Waregem op de laatste dag van de zomermercato nog kreeg. Liefst vier aanwinsten mocht Leye begroeten. Of toch al twee van die vier, met spits Alioune Ndour en middenvelder Kevor Palumets.

“Kevor is een profiel dat we nog niet hadden, een middenvelder die nog heel jong is, maar toch al wat ervaring opdeed bij Paide in Estland. Voor Ndour heeft onze directie een extra inspanning moeten leveren. Ik wil hen daar voor bedanken, want ik heb er vertrouwen in dat Alioune ons veel kan bijbrengen.”

De Noorse club van Ndour, FK Haugesund, bleef na wekenlang onderhandelen inderdaad vasthouden aan de vraagprijs voor hun topschutter, een nieuw recordbedrag voor de club, naar verluidt in de buurt van 17 miljoen Noorse kronen (iets meer dan 1,5 miljoen euro). Als de papierwinkel tijdig in orde raakt, mogen zowel Ndour als Palumets in de selectie worden verwacht. De twee andere aanwinsten, de Senegalees Demba Diop en de Nigeriaan Chinonso Offor, worden in de loop van de komende week in het oefencentrum van het Regenboogpark verwacht.

Molde leerde niks over Gent

Ondertussen kruipt de slechte positie in de klassering nog niet in de hoofden bij de spelers van Essevee.

“De stand is geen juiste weergave van onze verdiensten tijdens de wedstrijden”, geeft Leye aan. “Maar we moeten durven bekennen dat we te veel individuele fouten begaan die telkens punten kosten en die moeten er dus uit. AA Gent? Tja, we weten waar die voor staan. Ik zag de Europese midweekmatch in Molde, die bevestigde enkel wat we al wisten. Het brein van Kums, de infiltraties van Hong: ook zonder het genie van Tissoudali hebben ze trouwens genoeg spitsen die in hun eentje een match kunnen beslissen. Daar zullen we op voorbereid moeten zijn. Kijk, Gent is speeldag acht, en ik hoorde van veel kenners dat voor Zulte Waregem de competitie pas echt begint vanaf speeldag negen, wanneer we een aantal tegenstanders van ons eigen niveau te bekampen krijgen.”

