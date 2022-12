Mbaye Leye en Zulte Waregem hopen op Stayen af te sluiten met punten, want: “Januari wordt loodzwaar”

voetbal jupiler pro leagueDoor de overwinningen van Eupen en Kortrijk komt Zulte Waregem in de kelder van de klassering in steeds nauwere schoentjes. Puntenwinst vanavond op Sint-Truiden is welhaast een must, zeker ook met het oog op de zware kalender in de eerste maand van volgend jaar. Coach Mbaye Leye recupereert mogelijk een paar belangrijke pionnen.

Voor de midweekse bekertrip naar het naburige Deinze, moest Leye diep in zijn spelersmateriaal putten. Zo kwam hij bij de jonge verdediger Cheick Thiam terecht, die zich als één van de lichtpunten ontpopte van de moeilijke avond in de Dakota Arena. “Die jongen heeft het uitstekend gedaan”, zwaaide Leye na afloop met het wierookvat.

Afwachten of de robuuste 19-jarige verdediger met Guinese roots ook vanavond op Stayen in de defensie van Zulte Waregem postvat. Mogelijk is Lukas Willen voldoende hersteld om zijn stek weer op te eisen. Sowieso kan Mbaye Leye uit een ruimere selectie kiezen. Alessandro Ciranni, geopereerd aan de meniscus, viel in Deinze na de pauze al in. Anderzijds moest Sacha Drambaiev daar halfweg afhaken met naweeën van een Covid-besmetting. Hinder aan de dij maakt bovendien dat het onzeker is of de Oekraïner in Sint-Truiden kan aantreden.

Mogelijk met Gano

Onduidelijk is ook nog of Zinho Gano opnieuw de aanvalsleider kan zijn. Sinds zijn terugkeer in de basis goed voor vijf treffers, scheelt het een slok op de borrel mocht de international van Guinee Bissau met amper twee trainingen in de benen weer inzetbaar zijn.

Welke elf er vanavond op Stayen ook aan de aftrap staan, de dwingende opdracht bestaat er in om in Haspengouw iets te oogsten. De veilige vijftiende plaats is weliswaar nog buiten bereik - KV Oostende telt vier punten voorsprong. Maar een blik op de wedstrijden in januari (KV Mechelen, Westerlo en Club Brugge thuis, Racing Genk en Anderlecht uit) leert dat ze bij Zulte Waregem de kloof het liefst zo klein mogelijk houden.

“De kalendermaker was ons in de eerste competitiemaanden al niet gunstig gezind, en straks komt er dus weer zo’n helse maand met wedstrijden om de drie dagen aan”, bedenkt Leye. “Januari wordt loodzwaar, maar we wisten dat we voor een lange strijd stonden.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League