Mbaye Leye, clubtopschutter aller tijden, keert als nieuwe coach van Zulte Waregem terug naar Gaverbeek

De kogel is door de kerk bij Zulte Waregem: Mbaye Leye (39) wordt de nieuwe coach van de fusieclub, waarvoor hij als speler in drie periodes liefst 87 goals scoorde en daarmee clubtopschutter aller tijden werd. De Senegalese Fransman heeft er een weinig geslaagd trainersdebuut opzitten bij Standard, maar de recente sportieve neergang van de Luikenaars lijkt er op te duiden dat het probleem niet bij Leye (alleen) lag. In Waregem rekent het bestuur er nu op dat de vroegere prijsschutter de club een nieuw elan kan bezorgen, nadat het afgelopen seizoen pas op de voorlaatste speeldag (en met hangen en wurgen) het behoud kon worden verzekerd.

Vier jaar geleden vertrok Mbaye Leye met slaande deuren uit het Regenboogstadion. Nu keert hij langs de grote poort terug naar wat de Elindus Arena is geworden, naar een club die hij van binnen en van buiten kent. Het was inderdaad Zulte Waregem dat Mbaye Leye in 2007 naar België haalde vanuit de Franse Ligue 2, waar hij bij Lorient en Amiens een tiental goals had gescoord in zowat 60 wedstrijden. Geen uitzonderlijke cijfers, maar Francky Dury had genoeg kwaliteiten gezien van de Senegalese Fransman om de gok te wagen. Leye stelde niet teleur, scoorde in zijn eerste seizoen 16 keer (waarmee hij tweede werd in de doelschuttersstand achter Joseph Akpala van Charleroi) en 9 keer in zijn tweede seizoen aan de Gaverbeek.

Drie Belgische bekers

AA Gent haalde Leye, inmiddels international geworden bij Senegal - al bleef hij steken op 2 interlands, naar het Ottenstadion. Bij de Buffalo’s scoorde hij 11 competitiegoals en één van de drie treffers in de gewonnen bekerfinale tegen Cercle Brugge. Toen Francky Dury naar Gentbrugge verkaste, trok zijn talisman evenwel naar Standard. Maar dat werd geen onverdeeld succes, met amper 8 goals in anderhalf jaar, al won Leye ook met de Rouches de Belgische beker.

In januari 2012 keerde Dury terug bij Zulte Waregem en haalde hij meteeen ook Leye opnieuw naar het Regenboogstadion. Na een geslaagde behoudsstrijd, tekende Leye in 1012-13 mee voor wat het mooiste seizoen in de clubgeschiedenis zou worden. Zulte Waregem haalde play-off 1 en verbaasde daarin vriend en vijand door o.a. op Club Brugge te gaan winnen (3-4 met een hattrick van Leye) en pas op de slotdag de titel aan Anderlecht te moeten laten na een 1-1 gelijkspel in het Constant Vanden Stockstadion. Bij de Brusselse gelijkmaker was het overigens Leye die in de muur stond en de vrijschop van Lucas Biglia ongelukkig voorbij Sammy Bossut devieerde.

Het was de voorbode van nog meer onheil. Na vijf speeldagen in de volgende competitie scheurde Mbaye Leye de voorste kruisband van de rechterknie, waardoor hij pas op het eind van het seizoen weer aan spelen toekwam. Leye, einde contract, zocht zijn heil bij Lokeren. Op Daknam stokte zijn scoremachine, hij maakte amper vijf goals voor de ploeg van Roger Lambrecht.

Een derde avontuur bij Zulte Waregem zette zijn carrière weer op de rails. Met 36 goals in twee seizoenen bracht hij zijn totaal voor Essevee op 82 competitietreffers en werd hij de “all time” topschutter van de club, ten koste van Frederik D’Hollander. In meer dan 200 wedstrijden voor Essevee maakte hij in totaal 87 goals. Leye won ook zijn derde Belgische beker, de eerste met Zulte Waregem, na een finale die tegen KV Oostende op strafschoppen uitdraaide.

Na een conflict met coach Dury verliet Leye het Regenboogstadion in 2018 evenwel met slaande deuren, om in Eupen en Moeskroen nog twee laatste hoofdstukken aan zijn spelersloopbaan te breien.

Asselman assistent?

De Senegalees had inmiddels zijn trainersdiploma’s gehaald en werd assistent van Michel Preud’homme bij Standard. Toen die in de zomer van 2020 met pensioen ging, koos Standard de ervaren Fransman Philippe Montanier aanvankelijk boven Mbaye Leye. Maar in december 2020 werd Leye toch gevraagd om het van Montanier over te nemen. Het avontuur eindigde in oktober 2021. Leye zat sindsdien zonder werk, maar werd al een tijdje aan Zulte Waregem gelinkt.

Daar neemt hij het roer nu dus over van Timmy Simons en Davy De fauw. Patrick Asselman, die hem ook al assisteerde op Sclessin, wordt waarschijnlijk zijn rechterhand.