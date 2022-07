Mbaye Leye beseft dat hij met Zulte Waregem voor stevige start staat: “Seraing moeilijkst van allemaal”

Vandaag begint Zulte Waregem in de vooravond (aftrap om 18.15 uur) aan het achttiende seizoen op rij in de hoogste voetbalklasse. Volgens velen kan het het moeilijkste van allemaal worden, want Essevee wordt door nogal wat kenners bij de teams gerekend die in de kelder van de rangschikking zullen moeten strijden om over tien maanden niet bij de drie rechtstreekse dalers te eindigen. Mbaye Leye beseft dat hij in zijn tweede trainersavontuur voor een moeilijke missie staat, maar de Senegalees is niet pessimistisch gestemd. “Wij kijken niet naar de voorspellingen en ik hoop ook nog enkele versterkingen te mogen begroeten.”

De voorbereiding is voor Zulte Waregem behoorlijk goed verlopen. Gewonnen tegen teams uit tweede nationale (Oudenaarde, Harelbeke, Sparta Petegem en Tubeke), gelijkgespeeld tegen Charleroi en Valenciennes, enkel van KV Oostende verloren.

“We hebben ons in die partij een beetje verkeken op de kwaliteit van de kustploeg”, bekent Leye grootmoedig. “Die wedstrijd heeft mij vooral geleerd dat al mijn spelers altijd honderd procent moeten zijn tussen de lijnen. We kunnen ons niet veroorloven dat er twee of drie een beetje minder zijn. Dat velen ons niet hoger dan de vijftiende plaats in de eindstand zien uitkomen, ach, daar moet ik eens goed mee lachen. Ik zou wel eens die voorspellingen van vorig seizoen willen terugzien en waar Union toen door al die ‘kenners’ werd geplaatst. Dat soort spelletjes hoort bij de start van het seizoen, maar je kan er geen peil op trekken.”

Meteen zespuntenmatch

Zulte Waregem moet op speeldag 2 naar Antwerp, krijgt op speeldag 3 Club Brugge op bezoek en trekt op speeldag 4 naar Racing Genk. Dat kan tellen. Reden genoeg voor de buitenwereld om de openingswedstrijd, vandaag tegen Seraing, meteen tot “zespuntenmatch” uit te roepen.

“Ons programma is loodzwaar, daar moet niemand ons van overtuigen”, beaamt Leye. “Maar wat mij betreft is Seraing de moeilijkste wedstrijd van allemaal, precies omdat iedereen denkt dat Les Métallo’s het zwakke broertje van de reeks zullen worden. Als ik het goed heb, is Seraing inderdaad de enige ploeg met een kleiner budget dan het onze. Maar ik ben er van overtuigd dat zij een team hebben dat altijd van zich afbijt, dat een compact blok plaatst. Ook zonder jongens als Mikhautadze of Maziz of Yallow is er nog altijd veel kwaliteit gebleven. Ze hebben in de voorbereiding gewonnen in Sint-Truiden en tegen Charleroi, hé.”

Jeugd heeft zich getoond

Vandaag mist Leye nog de geblesseerden Zinho Gano (spierscheurtje kuit), Wout De Buyser (voetblessure), Bent Sörmo (revaliderend na knieletsel) en Lasse Vigen (onvoldoende hersteld van ziekte). Met een niet al te brede kern betekent dit dat er wellicht enkele jongeren een onverwachte kans krijgen.

“Ik kijk niet naar leeftijd”, zegt Leye afgemeten. “We hebben veel jongens met talent en ook veel verschillende types. Modou Tambedou en Novatus Miroshi zijn andere voetballers dan Mamadou Sangaré, Lennert Hallaert heeft goeie dingen getoond in de aanloop, Dylan Demuynck heel zeker ook. Lukas Willen? Die is pas 18, maar wat mij betreft is dat geen jong piepkuiken meer. Het is mijn job om keuzes te maken en ik vind dat een positief probleem. Al die jongens hoop ik mee te kunnen nemen in mijn verhaal, het was alvast leuk om te kunnen vaststellen dat onze CEO Eddy Cordier en ikzelf bij het binnenhalen van de versterkingen op dezelfde golflengte zaten. Dat heb ik wel anders meegemaakt (grijnst). Het blijft trouwens de bedoeling om voor eind augustus nog enkele versterkingen binnen te halen. Op sommige posities hebben we geen alternatieven, waardoor jongens als Ciranni en Derijck in de voorbereiding zowat alles speelden.”

Publiek achter ploeg krijgen

Sinds het aantreden van Mbaye Leye en de grondige metamorfose die de spelersgroep onderging, lijkt Zulte Waregem over een nieuw elan te beschikken.

“Jong of minder jong, bij mij herbegint iedereen vanaf nul”, legt Leye uit. “En ik selecteer op basis van de vorm van de dag. Ja, het team dat tegen Seraing gaat spelen zit al even in mijn hoofd. Ook de moeilijke keuze van mijn titularisdoelman tussen Louis en Sammy, twee gasten met wie ik nog samenspeelde, heb ik in eer en geweten gemaakt. Maar ik geef geen ploeg of selectie vrij, sorry. Ook een objectief qua aantal punten dat we moeten halen, moet je mij niet vragen. Wat ik vooral wil? Dat de hele groep de juiste mentaliteit toont en dat het publiek er hier in de Elindus Arena weer helemaal achter gaat staan. Zoals toen ik hier voetbalde.”