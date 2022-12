Mbaye Leye bekert vanavond met Zulte Waregem in Deinze: “Veel zorgen, maar ik blijf een positivist”

De Dakota Arena in Deinze, vroeger het Burgemeester Vande Wielestadion: daar knokken KMSK Deinze en Zulte Waregem vanavond (aftrap om 20.00 uur) voor een plaatsje in de kwartfinales van de Belgische beker. Een burenduel dat nogal wat emoties losmaakt. De enige overgebleven tweedeklasser wil nog een keer stunten, terwijl Zulte Waregem de bekercompetitie niet ondergeschikt wil maken aan de nu al maandenlange strijd om het behoud in de topreeks. Zelfs al heeft Mbaye Leye af te rekenen met nogal wat personeelsproblemen.

“Het was onze bedoeling om tijdens de WK-break hard te werken aan onze defensieve stabiliteit, hét grote pijnpunt tijdens veel van onze competitiewedstrijden, maar een overvloed aan zieken en geblesseerden heeft die intentie doorkruist”, moet de coach van Zulte Waregem toegeven. “Eigenlijk kwam de break voor ons nogal ongelegen. We bevonden ons in een goede drive, ook al kwam de verhoopte boost richting een veilige plaats in de rangschikking er niet door dat ultieme tegendoelpunt in het spektakelduel met Eupen. Als je ziet hoe mijn spelers in die wedstrijd tot het uiterste gingen, mag het duidelijk zijn dat wij in de tweede competitiehelft zullen blijven knokken. Men mag mij naïef vinden: ik blijf een positivist die gelooft dat wij ons doel kunnen bereiken.”

“Er is ook goed nieuws”

Zelfs nu zijn spelers bij bosjes uitvallen, weigert Leye een negatief discours te houden. De waslijst afwezigen is nochtans lang. Geen Jelle Vossen, Zinho Gano, Lukas Willen, Alessandro Ciranni, Wout De Buyser of Bent Sörmo vanavond in Deinze, en hoogstwaarschijnlijk ook geen Nicolas Rommens.

“Maar er is ook goed nieuws”, werpt Leye op. “Bijvoorbeeld hoe Alioune Ndour zich manifesteerde. Die jongen zeult niet enkel zijn hoge transferprijs mee, hij heeft gewoon wat tijd nodig. Kijk naar het volledige seizoen dat pakweg Alieu Fadera nodig had om de speler te worden die hij nu is. Timothy Derijck was rapper hersteld van zijn knieletsel en hij werkte op training echt als een beest om snel weer op niveau te komen. Sammy Bossut is ook al hersteld van ziekte, en in de oefenmatchen tegen Union en Club Brugge heb ik een hele gemotiveerde Cheick Thiam gezien. Die jongen kan een oplossing bieden voor onze defensieve zorgen. Toch zeker op korte termijn, in de wedstrijden op Deinze en daarna tussen kerst en oudjaar op het kunstgras van Sint-Truiden. In januari hoop ik dan dat ons bestuur de noodzakelijke versterking kan binnenhalen. Binnen deze club wordt op alle niveaus keihard gewerkt, ik kan het niet genoeg benadrukken.”

Geen De Pauw, geen Vormer

Ex-speler Nill De Pauw, die de jongste week met Zulte Waregem meetrainde, zal uiteindelijk niet onder contract worden gelegd. Evenmin als de vaak geciteerde Ruud Vormer.

“Ondanks hun onmiskenbare kwaliteiten”, geeft Leye aan. “Met Nill speelde ik destijds nog samen bij Lokeren, van Ruud weet iedereen hoe belangrijk hij voor Club Brugge is geweest. Maar het gaat hier om jongens die eerder offensief gericht zijn en bovendien al ruim anderhalf jaar nog nauwelijks gespeeld hebben, terwijl wij precies spelers nodig hebben die fysiek top zijn. Ja, we hebben bij de andere eersteklassers gekeken, maar jongens van topclubs zijn financieel geen spek voor onze bek en bij middenmoters is niemand geneigd een concurrent te versterken natuurlijk. Het is een moeilijke zoektocht.”

Ondertussen lopen in Waregem ook nog altijd Ravy Tsouka en Dani Ramirez, van wie duidelijk is dat de club liever afscheid van hen wil nemen. Leye sluit niet uit dat één van hen of allebei mogelijk nog geselecteerd worden om de personele zorgen in de match op Deinze te ondervangen, maar toekomst bij Zulte Waregem hebben de Congolees en de Spanjaard niet.