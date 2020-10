Mbappé, Europees kampioen, Montanier en bijna 5 miljoen: wat u moet weten over Antwerpse transfer Jérémy Gelin

Hij heeft een prachtige witte golden retriever en z’n vriendin Sarah is zo mogelijks nóg mooier. In 2019 won hij de Coupe de France, hij heeft al zeven matchen Europa League op de teller en Antwerp is z’n allereerste club buiten Frankrijk. Maar wat moet u nóg weten over Jérémy Gelin (23)?

Europees kampioen U19 met Mbappé

Hét hoogtepunt van Gelins carrière tot nog toe? Met Frankrijk U19 kroont hij zich in 2016 tot Europees kampioen. In de finale speelt hij tien minuten mee. Enkele ploegmaats van Gelin? Diop (West Ham), Thuram (Mönchengladbach), Harit (Schalke 04) en... PSG-ster Kylian Mbappé. “Wij hadden echt een zotte ploeg toen”, lacht hij. “Op elke positie. Heel dat toernooi was een super ervaring, een ongelofelijk souvenir. Haast iedereen van toen speelt nu bij een grote club. Dat stimuleert me om er elke dag vol voor te gaan, in de hoop dat ik op een dag ook bij zo’n club speel. (snel) Al is Antwerp natuurlijk ook niet mis. (lacht) ’t Is de meest mythische club van België, toch?”

Volledig scherm Jérémy Gelin en zijn vriendin Sarah op deadline day. © Gregory Van Gansen / Photo News

4,8 miljoen waard

De rechtsvoetige centrale verdediger had vorig jaar nog een marktwaarde van 8 miljoen volgens het gespecialiseerde Transfermarkt. Momenteel is dat nog steeds 4,8 miljoen, niet onlogisch in coronatijden. Samen met Buta is hij de op papier duurste speler van RAFC, dat hem huurt – zonder optie – van Rennes. “Dat was de deal. Een persoonlijke keuze. Ik wil spelen, presteren en plezier hebben. Dit is een groot avontuur. En je weet nooit hoe het loopt natuurlijk. Misschien blijf ik tóch langer”, klinkt het.

Dankzij Philippe Montanier

De man die Gelin een eerste kans gaf was... huidig Standard-trainer Philippe Montanier. “Hij nam me bij de A-kern van Rennes, al was het Christian Gourcuff die me voor het eerst minuten gaf. Onder Lamouchi speelde ik alles, met huidig coach Stéphan kreeg ik weinig kansen, al leerde ik wel veel uit die periode.”

EL boven CL

Liefst van al had hij in de Ligue 1 blijven spelen, maar Antwerp deed hem twijfelen én overstag gaan. “Een nieuwe uitdaging zal me doen groeien op alle vlak. Dit is een heel bewuste keuze. Ja, Rennes speelt Champions League en Antwerp Europa League, maar wat heb je eraan als je op de bank zit? Ik wil spelen en voel hier vertrouwen. Bovendien hou ik van de 3-5-2 van deze coach.”