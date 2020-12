Maxwell De Broeder naar het Oekraïense LVIV CT: “Al een tijd op zoek naar eerlijke kans”

Bij de junioren liet Maxwell De Broeder enkele leuke uitslagen noteren. Zijn overstap naar de beloften verliep, onder meer door klierkoorts, alles behalve vlekkeloos. In november van vorig jaar slaagde hij er toch in om in het Gentse Kuipke de Toekomstzesdaagse te rijden. Aan de zijde van Nicolas Wernimont. Tijdens het coronaseizoen 2020 kwam hij, in het shirt van Dakwerken Stroobandt-Bataia, weinig in competitie. Toch zet De Broeder de stap naar het niet-professioneel continentale niveau. “Via Jules Hesters, mijn beste vriend, kwam ik in contact met Luc Schuddinck en Patrick Tuerlinckx”, verduidelijkt De Broeder. “Van Jules wist ik dat het team op zoek was naar een extra renner. En ik ben al een tijd op zoek naar een eerlijke kans. Na één samenkomst was ik gewonnen voor de ploeg die onder de Oekraïense vlag koerst. Ik heb de indruk dat mijn nieuwe ploeg een mooi programma zal rijden. Met start in de Ronde van Antalia en nadien meerdaagsen in Frankrijk en Spanje. De ploeg hoopt ook een aantal Belgische wedstrijden te rijden.”