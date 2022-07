Maximiliano Reschia is nieuwste aanwinst van RSCA Futsal: “Wereldtitel in 2016 was hoogtepunt”

Halle-Gooik of RSCA Futsal? Het maakt niet uit. Het bestuur blijft verbazen. De clubleiding kondigt nu aan dat Maximiliano Reschia – kortweg Maxi – een akkoord bereikt met de landskampioen. Manager Lieven Baert is tevreden. “Reschia heeft Argentijnse roots, maar speelt al meer dan tien jaar in Europa bij grote clubs. Technisch, tactisch en fysiek behoort hij tot de absolute top. We zijn dan ook fier dat hij de komende twee seizoenen onze clubkleuren wil verdedigen.”

Combinatie

Uw krant sprak als eerste met nieuwkomer Maximiliano Reschia. “Ik ben afkomstig uit de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Als kind combineerde ik zoals velen in mijn land het veld met de zaal. De meesten maken op hun veertiende een definitieve keuze, maar ik bleef bij River Plate nog even doorgaan tot mijn zestiende met beide disciplines. Toen kreeg ik een probleem met de club. Niet dat ik een moeilijke jongen ben, maar mijn broer vond dat ik beter kon doorgaan met het futsal. In die periode ging het om alle duidelijkheid om een hobby.”

Volledig scherm Maxi Reschia speelde in Europa bij meerdere topclubs. © RV

Echte start

Vanaf dat moment ging het snel met de carrière van Maxi Reschia. “Ik kwam bij de U17 van Argentinië terecht. Dat gaf een boost. Op mijn zeventiende speelde ik al in de eerste ploeg. In eigen land speelde ik vijf keer kampioen. Meteen kwam de lokroep van Europa. Ik kan u verzekeren dat het zeer moeilijk is om als jonge twintiger in Italië duizenden kilometers van huis te gaan voetballen. Mensen zien alleen het succes, maar ik kwam in een omgeving terecht waar ik de taal niet machtig was. Van Google Translate was nog geen sprake. Nu maak ik bij RSCA hetzelfde mee, maar de omstandigheden zijn helemaal anders. Ik ben tien jaar ouder en heb meer ervaring. Veel mensen spreken Engels en binnen de club verstaat bijna iedereen Spaans. Aanpassingsproblemen zullen er dus niet zijn.”

Nationale ploeg

Argentinië behoort tot de wereldtop in het futsal. Maxi Reschia is er al meer dan een decennium een vaste waarde. “Ik heb 180 interlands op mijn naam staan en ben vice-kapitein. De wereldtitel in 2016 was het absolute hoogtepunt. In de finale versloegen we Rusland. In 2021 was ik nog eens finalist, maar toen moesten we in de eindstrijd de duimen leggen tegen Portugal. Ik won ook twee keer de Copa America. Dat is vergelijkbaar met het EK, maar dan op het Amerikaanse continent. Ik ben fier op deze prestaties. Op clubniveau kwam ik uit voor Gogianco Genzano, Pescara (beiden Italië, red.) Santa Coloma en Levante (beiden Spanje, red.). Met Levante verloor ik vorig seizoen in de Champions League van Benfica. In de Spaanse competitie moesten we een jaar eerder net het onderspit delven tegen Barcelona. We verloren de titel in de play-offs na het nemen van strafschoppen.”

Volledig scherm Maxi Reschia is de enige futsalspeler in ons land die ooit wereldkampioen werd. © RV

Frutos en Pareja

Futsalliefhebbers zullen zich ongetwijfeld de vraag stellen wat een speler van dit formaat te zoeken heeft in de Belgische competitie. Maxi Reschia is duidelijk. “In Italië, Spanje en Argentinië heb ik alles meegemaakt. Ik zocht een nieuwe uitdaging en vond die in jullie land. Ik geef toe dat ik nog niet veel wist over België, maar ben allerminst over één nacht ijs gegaan. Een paar jaar geleden heb ik bij Pescara samengespeeld met Grello. De voorbije weken heb ik hem uitgebreid gesproken. Hij kon me overtuigen om in het project van RSCA Futsal te stappen en stelde tevens duidelijk dat het leven hier aangenaam is. Verschillende spelers kende ik bovendien via de nationale ploeg. Daarnaast had ik nog andere bronnen. Ook met Nicolas Frutos heb ik vooraf gesproken. Ik heb begrepen dat hij hier nog altijd een legende is. Nicolas Pareja is eveneens een bekende. Beiden zijn lovend over Anderlecht. De club is trouwens bekend in Zuid-Amerika. Ik ondertekende een contract van twee jaar. In die periode wil ik me opnieuw bewijzen en aantonen dat de clubleiding het bij het juiste eind had door vertrouwen in mij te hebben.”

