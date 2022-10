Maxime Volant (Lyra-Lierse) krijgt zonder Sporting Hasselt over de vloer: “Opmars verder zetten wil zeggen: ook deze wedstrijd winnen”

Hasselt... geen goede ervaringen mee, toch niet met de buren van Hades Hasselt, dat op de eerste speeldag met 0-1 kwam winnen in Berlaar. Het zal dus anders moeten. Maar na de 6 op 6 van de voorbije weken zal het ook anders worden, zoveel is zeker. Lyra-Lierse heeft zichzelf teruggevonden. En wanneer dan ook de verdedigers aan het scoren gaan en de spitsen van die opdracht alvast gevrijwaard blijven, zoals in Bocholt - sorry, Jordy Peffer, jij scoorde wel nog de derde goal - dan komt het helemaal goed. Goed voor een doelpunt in Limburg: twee spelers uit het verdedigende compartiment, Elio Balbi en Maxime Volant, die zijn eerste in het Lyra-Lierse-shirt lukte.

“Ja, leuk”, weet Maxime Volant een open deur in te trappen. “Een uitwedstrijd in Bocholt is nooit makkelijk. Wanneer je dan mee voor een doelpuntje kan zorgen, is dat mooi meegenomen. Als verdediger proberen we onze taken naar behoren uit te oefenen, maar toch ook af en toe mee op te rukken. Zo heb ik dit keer mijn steentje kunnen bijdragen aan het resultaat. Onze opmars krijgt daardoor steeds meer vorm. Het is nu zaak die lijn door te trekken. Ik denk dat tussen de oren alles weer goed zit bij iedereen, ook op training. Tegen de City Pirates was er bij een 2-1-voorsprong nog angst in de ploeg geslopen, angst dat het toch nog zou fout lopen. Dat was in Bocholt niet meer het geval. Die gelijkmaker van Bocholt was even een pijnlijk moment, maar daar hebben we ons goed overgezet. Ook op dat vlak hebben we dus een stap gezet.”