Maxime Vander Biest en Koksijde-Oostduinkerke staan mee aan de leiding: “We zijn sterker dan vorig seizoen”

voetbal vierde provinciale AKV Koksijde-Oostduinkerke telt na vijf speeldagen twaalf punten – evenveel als Jonkershove – en staat zo gedeeld op kop in vierde zz A. Een van de sleutelfiguren bij de ambitieuze kustploeg is Maxime Vander Biest, die zijn club naar successen wil leiden.

Het is al de tweede passage voor Vander Biest bij de kustploeg, nadat hij in het verleden eerder al in de nationale reeksen en in eerste provinciale speelde voor Koksijde-Oostduinkerke. De 24-jarige spelverdeler keerde vorig seizoen terug naar de geel-blauwe vereniging, waar hij ook een jeugdploeg onder zijn hoede heeft. Met vier doelpunten heeft Vander Biest een mooi aandeel in de goede competitiestart van KVKO. “Ik ben van nature een spelverdeler, maar coach Marc Dawyndt speelde me de voorbije weken ook al uit als valse negen”, laat de Koksijdenaar weten. “Ik eis veel de bal op, probeer altijd aanspeelbaar te zijn, kan een tegenstander voorbij om ruimte te maken en kan ook een doelpunt maken. Ik voel me hier goed.”

Het resulteert in een knappe twaalf op vijftien voor Koksijde-Oostduinkerke. “Jammer dat we op de tweede speeldag met 1-3 verloren van FA Nieuwpoort, nota bene een rechtstreekse concurrent’”, vervolgt Vander Biest. “We verdienden meer in die match, maar misten in de eerste helft een heleboel opgelegde kansen, terwijl de bezoekers wel efficiënt omsprongen met hun kansen. Jammer, maar we kunnen er enkel van leren.”

Leidersplaats verdedigen

Tegen Zarren, Adinkerke, Houthulst B en ook afgelopen weekend tegen Beaufort Middelkerke ging KVKO wel met de volle buit naar huis. In die laatste match was dat met een spectaculaire 3-4-overwinning. “Knap dat we op verplaatsing die drukbezochte en geanimeerde derby wisten te winnen”, vervolgt Vander Biest. “We liepen vlot 0-2 en 1-4 uit in die match, maar gunden onszelf geen rustige slotfase, want Beaufort kwam nog dichtbij de gelijkmaker. Wat er verkeerd liep? Ze scoorden twee keer tegen op een vrije trap. Op stilstaande fases moeten we misschien nog iets meer onze concentratie behouden.”

Koksijde-Oostduinkerke staat samen met Jonkershove aan de leiding. “Vorig seizoen waren we niet tevreden met onze vierde plaats. Ik vind dat wij beter kunnen en moeten doen. In de zomer kwamen enkele nieuwkomers de ploeg versterken en ook enkele jonge talenten uit eigen jeugd zijn nu aan het ontluiken. Zo vind ik ons nu sterker dan vorig seizoen. Iedereen kent onze ambitie: die leidersplaats zullen we met hand en tand verdedigen”, besluit de spelverdeler, die dit weekend Fusion Oostende op bezoek ziet komen in de badstad.

