Maxime Vandelannoitte (SK Roeselare-Daisel): “We mikken op een driepunter tegen Elene-Grotenberge”

Een rustig seizoen

“Als nieuwkomer in derde nationale moeten we ook een realistische bril durven opzetten. We konden optimaal profiteren van de unieke kans dat er vorig seizoen liefst vier West-Vlaamse stijgers in eerste provinciale waren. Tevreden troef dus in alle gelederen van de club, maar we moeten met de voetjes op de grond blijven. Op de openingsspeeldag wonnen we op het veld van Aalter. Daarna moesten we de duimen leggen tegen Hamme en Tempo Overijse, toch wel twee toppers in onze reeks. Onze vier op twaalf moeten we dan ook enigszins zien te relativeren. Zaterdag doen we er best aan om de volle buit mee te grabbelen. Indien we een rustig seizoen willen doormaken, dan moeten we zo snel mogelijk een vaste plaats in die middenmoot zien op de kop te tikken. Een tweede seizoenszege is dus meer dan welkom. Na een één op zes thuis moeten we nu toch eens onze talrijke thuisfans in de watten kunnen leggen.”