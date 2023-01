Maxime Thiel (21) van eerstenationaler Rupel Boom nieuwe centrale verdediger bij KVK Westhoek

“Het is bij ons geen kwestie van keepers. Op SC Dikkelvenne (3-2, red) ging Gilles Vercruysse niet echt in de fout. Na Eendracht Aalst hadden we beslist dat hij vijf matchen zou spelen en we dan zouden evalueren.” Dannel is sedert vorig seizoen in het Crack Stadion in Ieper. Hij woont in Kortrijk en werkt in Rijsel.