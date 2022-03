Maxime Soulet start als één van de favorieten in de hoogstaande Porsche Carrera Cup Benelux

“Als we willen bewijzen wat we met het merk Porsche kunnen, dan is de Carrera Cup Benelux de enige weg”, aldus Renaud Jamoul, de sportief manager van het team. “August Porsche Addiction zal het enige Franstalige team aan de start van deze competitie zijn, een competitie die door Porsche Motorsport erkend wordt en met Maxime Soulet hebben we ambities. We willen vooraan rijden en meespelen voor de zege. Het is zeker geen one-off, want we willen in 2023 een tweede wagen inzetten en waarom op termijn zelfs niet de stap wagen naar de prestigieuze Porsche Mobil 1 Supercup in het kader van de Grand Prix Formule 1!”