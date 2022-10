Maxime Pauwels redt matchballen en wint Belgian Circuit: “Op deze manier doet het extra deugd”

Door zijn studies in Leuven kende Maxime Pauwels een tennisloze maand juni, maar zijn eerste toernooi begin juli op TC De Rakket leverde wel meteen winst op. Dat was meteen de aanzet van een topzomer. Begin deze maand moest Pauwels in Tongeren wegens een heupletsel geblesseerd de strijd staken, maar voor het overige verloor hij slechts twee wedstrijden: tegen Liam Dielen op Brandt en tegen Daniel de Jonge op De Lusthoven. De toernooien van De Rakket, De Zeype Kampenhout, Wezel, Panorama en De Koddaert sloot hij winnend af. “Een geslaagd debuut, want dit was het eerste seizoen dat ik me voor honderd procent op het Belgian Circuit concentreerde”, glimlacht Pauwels, die in Itegem woont. “Naarmate het seizoen vorderde ging het beter. Augustus was een topper met winst op twee viersterren- en één vijfsterrentoernooi. Met dank ook aan Michel Fabry en Didier Toussaint. Ik ken hen al zeer lang en tijdens de zomer kan ik voor een training altijd bij hen terecht.”