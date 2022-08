Maxime Pauwels (KTC Diest) pakt op TC Panorama al zijn vierde titel van het seizoen op het Belgian Circuit: “Met deze vorm scoren in de Futures”

Net zoals Sofie Oyen bij de dames is ook Pauwels lang geen verrassende winnaar, want hij is niet voor niets het nummer 31 op de nationale ranglijst. “Als derde reekshoofd wist ik sowieso dat de titel tot de mogelijkheden behoorde en al helemaal na het forfait van de als eerste geplaatste Yannick Vandenbulcke”, reageert hij. “Maar goed, het is toch altijd op het veld dat het moet gebeuren en in mijn eerste ronde was het toch vrij nipt. Na vier uur tennis in de loden hitte trok ik finaal aan het langste eind tegen een kwalificatiespeler. De volgende twee rondes verliepen gelukkig iets vlotter in twee sets. In de finale kwam het er vooral op aan om genoeg druk te blijven zetten tegen de redelijk defensief ingestelde Katz. Na winst in set één ging ik net iets te passief tennissen en dat moest ik meteen bekopen met setverlies. Maar nadien hervond ik het goede ritme en kon ik alsnog de zege veiligstellen. Een hele goede week kortom, zowel op als naast het veld. Ik ken weinig toernooien met zo’n leuke sfeer en waar ze zoveel doen voor de spelers. Van ballenjongens tot een Porsche van de sponsor die je naar de baan begeleidde op de finaledag. Als het past in mijn agenda, keer ik volgend jaar zeker terug (knipoogt).”