Maxime Oplynus pakt punt met Boka United tegen Mazenzele Opwijk: “We lieten een unieke kans liggen”

Voetbal eerste provincialeDe topper in eerste provinciale tussen Boka United en Mazenzele Opwijk is geëindigd op een 1-1-gelijkspel. Eens de emoties wat zijn gaan liggen, zullen de meeste waarnemers bevestigen dat deze uitslag een correcte weergave is van de machtsverhoudingen. Boka liet door het gelijkspel wel de leidersplaats liggen.

Boka United en Mazenzele Opwijk deelden dit weekend de punten. Thuisspeler Maxime Oplynus kon leven met de puntendeling. “Je kunt een match honderd keer analyseren en honderd keer besluiten dat je had kunnen winnen. Als je alles op een rijtje zet, moet ik gewoon concluderen dat 1-1 een terechte uitslag was. In de eerste minuut schoten we al tegen de paal. Rond het halfuur herhaalde dat scenario zich. In de eerste helft waren we baas en kon het 3-0 staan. Kort voor de pauze kwamen we dan ook terecht op voorsprong. Na de rust was het spelbeeld evenwel helemaal anders. De strafschop van Mazenzele Opwijk kwam wat uit de lucht gevallen. Plots viel alles te herdoen. De tegenstander kreeg nog enkele goede kansen en we hadden uiteindelijk nog een sterke doelman Goeman nodig om het punt te redden.”

Gemiste kans

Toch had Maxime Oplynus na afloop van de topper een dubbel gevoel. “Hoewel het eindresultaat klopte, lieten we een unieke kans liggen. We stonden voor deze speeldag op de derde plaats in de rangschikking. Bierbeek en Liedekerke telden drie punten meer. Bierbeek had op zaterdag al verloren tegen Veltem. Daags nadien moest ook Liedekerke het onderspit delven tegen Bertem-Leefdaal. Indien we dus tegen Mazenzele Opwijk hadden gewonnen, stonden we mee aan de leiding. Nu doen we nog een goede zaak, maar blijven we hangen op twee punten van de leiders.”

“Volgend weekend moeten we trouwens op bezoek bij Bertem-Leefdaal. Met zes op zes lijkt onze komende tegenstander alvast de goede vorm te pakken te hebben. Hoewel we de eerste plaats misten, hoor je me toch niet klagen. Onze competitiestart is veel beter dan twaalf maanden geleden. Toen was onze voorbereiding minder goed geweest. Je merkt dat de meeste spelers al enkele jaren samenspelen. Dat begint nu te renderen.”

