Maxime Mauën staat met Diegem Sport voor derby tegen Londerzeel: “Ik verwacht weer een open duel”

Na zeges tegen rechtstreekse concurrenten Houtvenne, Hades Hasselt en Pepingen-Halle is Diegem Sport zo goed als zeker van het behoud. De laatste twee wedstrijden tegen Berchem Sport (1-2) en leider Hoogstraten (3-0) gingen wel verloren waardoor puntenwinst tegen Londerzeel welkom is. “Met Hoogstraten stonden we tegenover de sterkste tegenstander van de reeks. Ondanks de nederlaag (3-0, red.) speelden we een degelijke partij”, meent middenvelder Maxime Mauën. “We gaven amper kansen weg, maar uit drie mogelijkheden scoorde een efficiënte thuisploeg telkens een knap doelpunt. Wij creëerden meerdere kansen, maar konden niet scoren. We hebben er alles aan gedaan om een punt te pakken. We waren dan ook niet teleurgesteld met de geleverde prestatie.”

Top drie van Vlaams-Brabant

“De derby tegen Londerzeel is een belangrijk duel”, klinkt het. “Als we winnen, komen we op gelijke hoogte. Als we nadien erin slagen om afstand te nemen, behoren we samen met Oud-Heverlee-Leuven en Tienen tot de top drie van de beste clubs in Vlaams-Brabant. Dat is toch iets wat leeft in de club en waarover de coach het al vaker had”, stelt Mauën. “De heenmatch wonnen we met het kleinste verschil. Het was toen een open wedstrijd die alle kanten uit kon. Wij haalden het dankzij een doelpunt van invaller Aron Sulejmani. Ik verwacht nu weer een duel waarin details beslissend kunnen zijn. Mathematisch zijn we nog niet gered. Het zou goed zijn om nog enkele punten te pakken. Ideaal zou zijn om tegen Londerzeel te winnen opdat we de rest van het seizoen gerust kunnen afwerken.”

Contractverlenging

De 20-jarige Mauën maakte de overstap van de beloften van OHL en wist in zijn eerste seizoen in tweede nationale meteen een basisplaats af te dwingen. “Ik kwam uit het jeugdvoetbal en had niet verwacht dat ik in mijn eerste seizoen meteen titularis zou worden. Na vijf-zes speeldagen kreeg ik echter mijn kans en ik speelde enkele goede matchen.”

“Ik ben tevreden over mijn eerste seizoen, ook al kan het uiteraard altijd beter. Ik merk echter dat ik bijvoorbeeld qua maturiteit en op fysiek vlak een aantal stappen heb gezet”, klinkt het. “Ik heb ook enkele nieuwe dingen geleerd. Ik ben een centrale middenvelder, maar depanneerde het team als rechtsbuiten en dat verliep niet slecht. Ik scoorde dit seizoen twee keer en heb enkele assists achter mijn naam. Om nog te verbeteren zou mijn efficiëntie nog naar omhoog moeten. Met de hulp van de technische staf werken we daaraan”, besluit Mauën. “Ik krijg veel vertrouwen en voel me goed bij deze club. Ik heb dan ook niet getwijfeld om mijn contract met twee seizoenen te verlengen.”

