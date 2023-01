Maxime Mauën en Diegem Sport zien mooie reeks gestopt door FC Cappellen: “Teleurgesteld, maar we kunnen dit plaatsen”

De eerste wedstrijd van de terugronde begon met een minuut stilte naar aanleiding van het plotse overlijden van Kjell De Maeyer (39), gewezen jeugdspeler van Diegem Sport die na een korte tussenstop bij RWDM zijn plaats afdwong in het eerste elftal. Hij maakte deel uit van de ploeg die in 2003 de kampioenstitel behaalde in vierde nationale.

Het was de thuisploeg die het eerst de neus aan het venster stak met twee pogingen van Deflem, telkens op aangeven van Egerickx. Eerst had doelman Joossens de hoek goed verkleind en even later duwde hij de bal knap in corner. Aan de overzijde was het wel meteen raak. De vrijschop van Deckers werd aan de tweede paal binnengekopt door Symons. Amper drie minuten later kreeg bezoeker Kil een unieke kans om de score te verdubbelen vanop de stip nadat van Zantvoort in een duel met Beersaerts tegen de vlakte ging. “Ik vond het een eerder licht toegekende strafschop”, zegt middenvelder Maxime Mauën. “Gelukkig hebben we een heel goede keeper. Michiels stopte al zijn vierde of vijfde elfmeter dit seizoen. Elke week doet hij wel een cruciale redding. Ook nu bleven we dankzij hem nog langer in de wedstrijd. Jammer genoeg verloren we Bautmans nog voor de rust (de centrale verdediger kwam slecht neer en verzwikte zijn enkel, red.). We gingen dan noodgedwongen met vier in plaats van vijf achteraan spelen. Labiad had vlak voor de match al moeten afhaken wegens blessure waardoor Barkellil in allerijl moest opgetrommeld worden. Bovendien was Denayer (hoofdwonde opgelopen vorige week tegen FC Lebbeke, red.) er niet bij en Gody speelde op de voor hem ongebruikelijke linksachter. Na het uitvallen van Bautmans schoof De Koker een rij naar achter. Al dat schuiven maakte het er niet makkelijk op. We probeerden te dreigen, maar echt gevaar creëerden we niet. De 0-2 op slag van rust was een opdoffer. Die tweede goal had niet mogen vallen. Een minder jong team houdt de stand tot aan de rust om er dan na de pauze vol tegenaan te gaan.”

”Bij de rust pepte de coach ons op. Hij vroeg om hoger te spelen, want door te diep terug te zakken geraakte Cappellen te makkelijk aan kansen. Hij zei dat alles nog mogelijk was en dat we voor de 1-2 moesten gaan. Dat lukte uiteindelijk via een strafschopdoelpunt van Egerickx, maar dan slikten we jammer genoeg een derde treffer. We wisten dat er ooit een einde zou komen aan onze mooie reeks. Cappellen was beter, leed amper balverlies en had meer maturiteit dan wij. We zijn teleurgesteld, maar mogen ook niet te lang blijven stilstaan bij deze nederlaag. Ik denk wel dat we dit verlies kunnen plaatsen. Onze knappe reeks kon niet eeuwig blijven duren.”

Trip naar Bocholt

De 21-jarige Mauën kwam vorig seizoen over van de beloften van OHL. “Mijn eerste seizoen was goed. Bevestigen is altijd wat moeilijker. Ik speelde dit seizoen goede en minder goede wedstrijden. We hebben een sterkere kern dan vorige seizoen zodat de concurrentie dus groter is. Ik voel me goed bij deze ploeg en ik krijg veel vertrouwen van de staf. Vorig seizoen tekende ik een contract voor twee bijkomende seizoenen.”

Volgende week trekt Diegem naar Limburg voor de uitmatch tegen Bocholt. De thuisploeg deelt de zesde plaats met groen-wit. “We spelen de komende weken tegen een aantal teams die bovenaan staan. Het is aan ons om te tonen wat we tegen die topploegen waard zijn. Een trip naar Bocholt is nooit makkelijk, het is een sterk team dat op een mooi terrein speelt. We gaan er alles aan doen om opnieuw aan te knopen met puntenwinst. Hopelijk kunnen we enkele geblesseerden recupereren”.

Diegem Sport – FC Cappellen 1-3

Diegem: Michiels, Van Lautem, Bautmans (35’ De Bouw), Beersaerts, Gody (64’ Sulejmani), Mauën (75’ Barkellil), Struys, Honshoven, De Koker, Deflem en Egerickx.

Cappellen: Joossens, Deckers, Van Kerckhoven, Nöstlinger, Verbist (81’ Tschimanga), Van Zantvoort (90’ Meukens), Kesteleyn, Kil, Ristovic, Lemaire en Symons (88’ Sagov).

Doelpunten: 25’ Symons (0-1), 45’ Lemaire (0-2), 60’ Egerickx (1-2, pen.), 80’ Van Zantvoort (1-3).

Geel: De Koker, Nöstlinger, Van Lautem en Kesteleyn.