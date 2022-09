Maxime Mauën (Diegem Sport) heeft zichzelf een duidelijk doel gesteld: “Ik wil dit seizoen meer scoren”

“Het deed deugd om bij mijn eerste basisplaats de ploeg meteen te kunnen helpen door een belangrijk doelpunt te scoren”, zegt de student handelsingenieur. “In het begin had ik het een beetje moeilijk om in het ritme te komen, maar na dat doelpunt denk ik wel dat ik net als de ganse ploeg een goede match heb gespeeld.”

“Het is fijn dat ik een doelpunt kon meepikken. Dat is trouwens een persoonlijke doelstelling voor dit seizoen. In mijn eerste seizoen bij Diegem Sport scoorde ik maar drie keer. Als infiltrerende middenvelder wil ik meer beslissend zijn voor het team. Naast het verhogen van mijn efficiëntie wil ik uiteraard ook een basisplaats afdwingen. Met de spelers die erbij kwamen, is de concurrentie groter geworden. Iedereen zal moeten knokken voor zijn plaats waardoor we als team competitiever zijn.”

Lijn doortrekken

In zijn tweede opeenvolgende thuiswedstrijd is Diegem Sport straks gastheer voor Lille United. De Antwerpse club is het resultaat van een fusie tussen KFC Lille en VC Poederlee en dwong in zijn eerste seizoen via de eindronde meteen de promotie naar tweede nationale af. Na twee speeldagen tellen de bezoekers drie punten. “We weten niet zoveel over onze komende tegenstander, maar ik hoorde wel dat het een goed voetballende ploeg is”, aldus Mauën. “Het kan een mooie wedstrijd worden. Wij moeten trachten de lijn door te trekken van onze prestatie tegen Lyra-Lierse. Winst of verlies maakt een groot verschil. Bij een nederlaag blijven we achter met één op negen. Ingeval van winst zijn we met vier op negen echt vertrokken. De week nadien volgt met de trip naar SK Londerzeel opnieuw een team van een zwaar kaliber. We doen er dus best aan om zondag tegen Lille United iets te oogsten”.

Wegblijven uit rechterkolom

Over de ambities voor dit seizoen is Mauën duidelijk. “We hebben ons als team tot doel gesteld om absoluut in de linkerkolom te eindigen. Wegblijven van de druk van de rechterkolom is de boodschap. We hebben zeker de kwaliteiten in onze kern in ons opzet te slagen”, besluit Mauën, die ook komend seizoen nog onder contract ligt aan de Woluwelaan.

