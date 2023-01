Maxime Maes (Sparta Petegem): “Helemaal niet erg dat we de leidersplaats na enkele dagen al kwijt zijn”

voetbal tweede nationale ATitelverdediger Petegem is de leidersplaats kwijt, maar daar zal in het groen-zwarte kamp niemand van wakker liggen. Thuis tegen Oudenaarde werd een 0-2-achterstand omgezet in 3-2-voorsprong, maar de bezoekers kwamen nog langszij. KSVO verdiende ook niet deze derby te verliezen.

“Ik denk dat dit een gewonnen punt is”, vertelde Maxime Maes (21) na het laatste fluitsignaal. “Zeker omdat we op een bepaald moment toch twee goals in het krijt stonden. We toonden weerbaarheid, we lieten zien dat we genoeg drang hebben om een scheve situatie recht te zetten. Inderdaad, we gaven in het begin van de wedstrijd heel wat kansen weg. Zelf lag ik ook aan de basis, ik stond niet goed gepositioneerd. Dat het onze derde match in acht dagen was wil ik niet als excuus inroepen. Al kruipt dat wel in de kleren. Door na twintig minuten op ons middenveld een kleine verandering te doen, kwamen we beter in de match. Maar we waren heel blij dat we zonder averij de rust haalden.”

Gretige bezoekers

Die averij kwam er kort na de hervatting toch. Joye lukte de aansluitingstreffer, Maes (vierde goal) verzilverde een vrije trap van Joye die even later voor 3-2 zorgde. De bezoekende gelijkmaker viel even snel. “Misschien waren we in die fase van de wedstrijd net iets te geprikkeld om de 4-2 aan te tekenen”, aldus Maes. “Bij die bezoekende uitbraak stonden we niet helemaal juist. Ik vond dit Oudenaarde heel gretig. Misschien omdat wij vorige woensdag op kop waren gekomen? Dat we die leidersplaats kwijt zijn aan Lokeren-Temse is niet erg.”

Contractverlenging

Erger lijkt het feit dat Petegem enkele weken verder moet zonder Anton Vanborm (mediale band) en Davy Joye (spierletsel). “Twee belangrijke spelers, maar in de heenronde hebben we het al enkele weken moeten rooien zonder Davy Joye en Lorenzo Berwouts”, benadrukte Maes, in Leuven student bio-ingenieur. “Die periode kwamen we goed door. Misschien niet altijd met mooi voetbal, maar we overleefden wel.”

Maes is één van de talrijke mannen die ook volgend seizoen de kleuren van Sparta Petegem zal verdedigen. “Neen, echte belangstelling van andere ploegen was er niet. Dat is niet erg, ik ben blij dat ik hier een jaartje kon verlengen”, besloot de centrale verdediger uit Ingelmunster.

