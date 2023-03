Maxime Janssens en Sporting Kampenhout moeten genoegen nemen met gelijkspel tegen hekkensluiter Witgoor Dessel: “Een match om heel snel te vergeten”

Hoewel de gelijkmaker pas laat viel, waren ze bij geel-blauw zelfs nog een beetje opgelucht dat ze met een puntje huiswaarts konden keren. “Eerlijk gezegd mogen we blij zijn met die puntendeling, want Witgoor liet over heel de match bekeken nog vrij veel kansen onbenut”, oordeelt middenvelder Maxime Janssens. “Zelf hadden we geluk dat ik met dat ene afstandsschot voor de 0-1 kon zorgen, want die goal kwam echt wel uit de lucht gevallen. Nadien hebben we eigenlijk continu verdedigd, dus die gelijkmaker moest ooit wel vallen.”

“Vanwaar dat verschil in kwaliteit? Tja, we hebben ze gewoon te veel hun voetbal laten spelen en vonden zelf geen rust aan de bal. Zelfs twee of drie passes na mekaar lukte ons zelden of nooit, waardoor we altijd direct weer onder druk kwamen te staan. Het was misschien wel één van onze slechtste wedstrijden van het seizoen. Misschien dachten we iets te snel dat het wel ging loslopen tegen de hekkensluiter in het klassement.”

Veel afwezigen

En dan te denken dat Kampenhout vorig weekend nog de toenmalige koploper in derde nationale B opzijzette. “Het feit dat we geen twee weken op rij met dezelfde elf kunnen aantreden, speelt ons daarbij ook wel parten”, meent Janssens. “Op de bank zaten zelfs drie jeugdspelers, van hen mag je niet verwachten dat ze zo’n belangrijke partij kunnen doen kantelen. Ach, er zijn gewoon net iets te veel afwezigen, ook omdat sommigen ondertussen al afgehaakt hebben nadat ze niet de speelkansen kregen waar ze op hoopten. Het zal dus met deze groep moeten gebeuren, maar het geloof is er zeker nog. Als je ziet wat we tegen Wezel op de mat brachten, dan hoeven we echt van niemand schrik te hebben. Dus voilà, ik denk dat het voor iedereen een match was om snel te vergeten. En daar reken ik ook mezelf bij ondanks die mooie goal, want in de tweede helft heb ik bijna geen bal aangeraakt op het middenveld en was het letterlijk achter de feiten aan lopen.”

Inkomende transfers

De club maakte dit weekend ook vier inkomende transfers bekend. Flankverdediger Nicolas Vanderhaegen (36) en verdedigende middenvelder Jordy Hervera Rey (25) komen over van de Waalse eersteprovincialer Perwez, flankaanvaller Arnaud Romedenne (19) is nu nog actief bij tweedenationaler SK Londerzeel en centrale verdediger Brent Vanderlinden (19) komt over van derdenationaler Tempo Overijse.

