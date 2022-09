Maxime Janssens en Sporting Kampenhout konden overwinning ruiken tegen Nijlen, maar blijven steken op brilscore: “Dubbel gevoel na zoveel kansen”

De beste kans was sowieso voor flankaanvaller Put die op aangeven van Vangrunderbeek op de paal besloot. Maar ook Epolo was er twee keer dicht bij en verder had de bezoekende doelman Bielen (ex-Kampenhout) een knappe save in huis op een mooi aangesneden vrije trap van Janssens. “Geen idee hoe hij die bal nog uit de winkelhaak haalde, dus dat was wel een beetje balen”, reageert de Kampenhoutse metronoom op het middenveld. “Ik vind sowieso dat we genoeg kansen bij elkaar gevoetbald hebben om de zege te kunnen rechtvaardigen. Dus op dat vlak blijven we wel een beetje met een dubbel gevoel achter. Maar uiteindelijk kunnen we niet anders dan tevreden zijn over het voetbal dat we op de mat gebracht hebben en ook onze mentaliteit was top. Het was vooraf toch een beetje afwachten hoe zo’n eerste match op dit niveau ging verlopen, vandaar dat we het initiatief aanvankelijk aan hen gelaten hebben. Verder dan een paar gevaarlijke schoten kwam Nijlen echter niet en nadien hebben we de wedstrijd resoluut in handen genomen.”

Ongeslagen status

“Als we met deze ingesteldheid de volgende duels ingaan, dan ben ik er zeker van dat die punten wel snel volgen”, vervolgt Janssens. “Laten we voor nu het positieve onthouden, zoals het feit dat we de nul hielden en net als in het volledige seizoen ‘21-’22 onze ongeslagen status in eigen huis konden vasthouden. En dan te denken dat we nog verschillende jongens moesten missen, zoals Heyvaert, Avetisov en mijn maatje Goovaerts. Tussen mij en Tom klikt het echt goed centraal op het middenveld, al maakte zijn vervanger Sakata een goede beurt.”

Opleidingsvergoeding

Maxime Janssens maakte vorig jaar de overstap naar Kampenhout en groeide op korte tijd uit tot één van de sterkhouders in de basiself. “Ik ben op zich wel een vrij kalme persoon en dat vertaalt zich ook op het veld waar ik voor rust aan de bal en in de ploeg probeer te zorgen”, klinkt het. “En voor de rest laat ik graag de voeten spreken (lachje). Ook voor mij was nationaal voetbal een primeur, want destijds bij Rupel Boom kwam ik niet verder dan een plekje op de bank in tweede amateur. Maar goed, ergens was ik nog opgelucht dat ik daar terecht kon nadat Anderlecht een Nederlands avontuur bij Twente in de weg stond. Hoe mijn voetbalcarrière was verlopen als ze toen geen opleidingsvergoeding voor mij hadden gevraagd, zal ik nooit weten. Maar op mijn 25ste ben ik tevreden over hoe het allemaal is uitgedraaid. Ik speel op een goed niveau bij een club waar alles tot in de puntjes geregeld is en naast het voetbal ben ik gelukkig getrouwd en bezig met verschillende projecten op professioneel vlak.”