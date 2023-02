Maxime Gody en Diegem Sport leggen Hasselt over de knie: “We spelen zonder druk en mikken zo hoog mogelijk”

VOETBAL - TWEEDE NATIONALE BNa de knappe zege tegen Belisia stond Diegem Sport zaterdagmiddag in zijn tweede van drie opeenvolgende Limburgse duels. Ook tegen Sporting Hasselt, nummer vier in tweede nationale B, pakte groen-wit de volle buit (3-2) zodat de Vlaams-Brabanders woensdag in Bocholt strijden voor een plaats in de top vijf.

Yanis Beersaerts (school) ontbrak. Zijn plaats werd ingenomen door Lander Van Lautem. Nog steeds geen Jannes Bautmans zodat Jordy De Koker opnieuw centraal achterin speelde. Op de bank was er wel de terugkeer van twee langdurig geblesseerden. Centrale verdediger Dieter Vanderelst was er opnieuw bij na zijn kaakblessure. Voor Beni Mpenzu was het de eerste maal dat hij dit seizoen op het wedstrijdblad stond. De jonge linksachter is opnieuw fit nadat hij in de voorbereiding een kruisbandletsel opliep. Diegem Sport begon goed aan de wedstrijd en met zijn twaalfde treffer van het seizoen opende topschutter Yentl Egerickx de score. “Nadien hadden we het niet makkelijk”, zegt aanvaller Maxime Gody. “We stonden wel goed, maar kregen vlak voor de rust na dom balverlies de gelijkmaker binnen. De coach maande ons tijdens de rust in de kleedkamer aan om harder te zijn want anders zou het niet goed komen.”

Na de rust vielen er op minder dan vijf minuten drie doelpunten. “Eerst bracht Nils Struys (de flankspeler kreeg in het slot zijn derde gele kaart waardoor hij woensdag tegen Bocholt zijn eerste match mist, red.) ons op voorsprong. Vlak nadien maakten we ons derde doelpunt. Een vrijschop werd gedevieerd en ik kon binnenkoppen. Na mijn goal in de thuismatch tegen Beerschot U23 was het mijn tweede treffer van het seizoen. Vlak na de 3-1 zorgde Hasselt voor de aansluiting. De rest van de match moesten we het spel ondergaan, maar we hielden stand na alweer een sterke collectieve prestatie.”

Gody viert komende woensdag zijn 24e verjaardag. Hij kwam in het tussenseizoen over van FC Eppegem. “In het begin had ik het moeilijk om me aan te passen. In de heenmatch tegen Hasselt kwam ik in de basis en sindsdien startte ik elke wedstrijd. Het gaat steeds beter. Ik ben heel blij met het niveau dat ik momenteel haal. Op hoop nog een tijd verder te gaan op dit élan. Ik heb vorige week mijn contract verlengd. Ik voel me dan ook goed in deze club”.

Het bescheiden Diegem Sport beleeft alweer een knap seizoen. De jonge kern heeft aan maturiteit gewonnen en kan het elke tegenstander moeilijk maken. “We bekijken alles match per match en kennen geen limieten. We willen zo hoog mogelijk eindigen en leggen onszelf geen druk op. We beleven sowieso een mooi seizoen. In de inhaalmatch van woensdag tegen Bocholt gaan we weer voluit. Ingeval van winst zullen we niet ver van de top vijf zitten”.

Diegem Sport – Hasselt 3-2

Diegem: Michiels, Labiad (64’ Vanderelst), Van Lautem, De Koker, Struys, De Bouw, Honshoven, Denayer, Gody (77’ Sulejmani) , Deflem, Egerickx (88’ Mpanzu).

Hasselt: Vanmarsenille, Ofori Appiah, Mombaerts, Tanriver (70’ Maes), Maus, Leao, Etien, Dassen (73’ Morgan), Cuypers, Lenaerts, Ofori Appiah Marvin (75’ Vandergeeten).

Doelpunten: 16’ Egerickx (1-0), 43’ Cuypers (1-1), 57’ Struys (2-1), 60’ Gody (3-1) en 61’ Cuypers (3-2).

Geel: Struys.