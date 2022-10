Maxime Gody en Diegem Sport gaan onderuit tegen hekkensluiter U23 Beerschot: “Teveel kansen gemist”

Maxime Gody was er nog eens van bij de aftrap bij. De van FC Eppegem overgekomen middenvelder bedankte voor het vertrouwen en scoorde na minder dan tien minuten de openingstreffer. “Ik nam een voorzet vanop rechts van Nils Struys in één keer op de voet”, legt de 23-jarige middenvelder uit. “Een vrij mooi doelpunt ja, na een knappe aanval. We hadden op dat moment de match in handen en kregen kansen om de score te verdubbelen. Scoren lukte echter niet. De bal ging naast of werd van de lijn gehaald of de laatste pas kwam niet aan. Nog in de eerste helft kregen we de gelijkmaker binnen. Bij de rust drukte de coach ons op het hart dat we er moesten voor blijven gaan en dat het belangrijk was dat we de drie punten thuis hielden. Kort na de pauze kregen we echter opnieuw een goal tegen na een hoekschop waarbij er niemand van ons in de tweede zone stond. We gingen op zoek naar de gelijkmaker, maar ook nu lieten we de kansen onbenut. Tien minuten voor tijd moesten we dan ook nog eens met tien verder nadat Ilias Labiad uitviel met een spierblessure. We konden niet meer scoren en slikten op het einde nog een derde tegendoelpunt. Dit is niet het resultaat waarop we gehoopt hadden. We kregen de kansen, maar konden ze niet verzilveren. Het is dan ook heel zuur om met lege handen achter te blijven”.