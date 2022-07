Maxime Gody (Diegem Sport) verliest oefenmatch tegen ex-ploeg FC Eppegem met 1-3

Voetbal derde nationale B KFC Diest kampt met financiële problemen, maar begint maandag toch aan de voorberei­ding. Bruno Versavel: “Hoop dat er snel de juiste beslissin­gen genomen worden”

Iets later dan gepland en in volle onduidelijkheid over de nabije toekomst trapt ook KFC Diest maandagavond de voorbereiding op gang. Of, en in welke hoedanigheid het Warandeteam aan het nieuwe seizoen in derde nationale B gaat beginnen, is voorlopig echter nog koffiedik kijken. Door het plotse wegvallen van hoofdsponsor Napoleon Games dreigt de club namelijk in financiële problemen te komen.

24 juli