Maxime Delanghe en Lierse willen uitschuiver van openingsspeeldag rechtzetten: “Agressiever spelen en beter druk zetten”

Het werd zondag geen fijn debuut voor Lierses nieuwe doelman Maxime Delanghe. Dit weekend willen Delanghe en zijn ploegmaats één en ander rechtzetten. “Tegen Brugge moeten we scherper dan ooit voor de dag komen”, aldus Delanghe. “Deze week hebben we intern veel gepraat en beelden herbekeken. De conclusie? We hebben niet goed druk gezet, waardoor we vaak als tweede op de bal kwamen. Dat moet voortaan beter, we moeten wat agressiever zijn.”

Delanghe kwam begin augustus bij Lierse terecht, nadat Jens Teunckens een zware knieblessure opliep. De geboren Itterbekenaar, die werd gevormd bij Anderlecht en PSV, krijgt nu op het Lisp voor het eerst zijn kans als eerste keeper.

Winnen in DNA

“Bij Jong PSV kwam ik weliswaar al een keer of dertig in actie in de Nederlandse tweede klasse, waarin al langer beloftenploegen aantreden”, vertelt Delanghe. “Maar bij Lierse is er toch meer druk dan bij Jong PSV, waar het vooral draait om het ontwikkelen van spelers. Die druk vind ik wel fijn. Vandaar dat ik blij ben met de kans die Lierse me biedt. Deze zomer polste Anderlecht me ook voor een terugkeer. Toen de transfer van hun tweede doelman Bart Verbruggen naar Burnley werd afgeblazen, ging dat niet door. Eigenlijk kwam er nu voor mij een betere optie uit de bus, want op mijn leeftijd wil ik stilaan ervaring gaan opdoen als eerste keeper.”

Belofteninternational Delanghe – hij is bij de jonge Rode Duivels doublure van Maarten Vandevoordt – genoot een goede opleiding bij twee grote clubs. De dingen die hij bij Anderlecht en PSV oppikte, wil hij nu in de praktijk omzetten bij Lierse. “Voorzitter Luc Van Thillo verklaarde onlangs in een interview dat winnen in het DNA van de club moet zitten. Die instelling deel ik. Ik kom van clubs waar men het gewend is van te winnen. In de voorbije jaren heb ik ook kunnen zien wat er nodig is om succesvol te zijn. Nu is het aan mij om het zelf te gaan doen in een eerste ploeg”, besluit Delanghe.

