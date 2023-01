Maxime De Zeeuw (Limburg United): “Op karakter na verlenging de gouden zege in bloedstollende thriller binnengehaald tegen Leuven Bears”

Het werd een beladen, nerveuze met hoog oplaaiende emoties, belangrijk duel tussen Limburg United en Leuven Bears in de strijd voor een Golden League ticket. Lange tijd leken de Bears af te stevenen op een overwinning. Bij Limburg waren ze even de pedalen kwijt toen sterspeler Maxime De Zeeuw werd uitgesloten met twee technische fouten door ref Geert Jacobs. T1 Raymond Westphalen werd uitgesloten in een zinderende slotfase. Myles Cale liet een vrijworp liggen op de zege, maar in de verlenging (80-76) wist Limburg de gouden punten in Hasselt te houden.

De spanning was op voorhand te snijden voor de cruciale partij tussen Limburg United en Leuven Bears in de strijd voor Elite Gold. In een bijna uitverkochte sfeervolle Alverberg werd het een partij slecht voor hartlijders. Eerst was er één minuut applaus voor het overlijden van Bob Vrebosch (ex-voorzitter departement scheidsrechters) en Ulrich Francis voorzitter van Femina Habac Sint-Truiden.

Leuven schoot het best uit de startblokken en United, zonder de gekwetsten Anthony Lambot en Yannick Dammen, was op achtervolgen aangewezen. Siebe Bovy mocht voor het eerst op de bank postvatten, maar kwam niet in actie. Bij de Bears was Pritzl de afwerker van dienst. Bij United verliep het stroef en werden te veel kansen de nek omgewrongen. Na twaalf minuten bracht Jonas Delalieux de thuisploeg voor het eerst op voorsprong. Bij 33-34 kreeg Maxime De Zeeuw zijn derde persoonlijke fout waarna hij nog eens twee technische kreeg van de Tongerse ref Geert Jacobs. United was even het noorden kwijt en Leuven kon een kloof slaan. Een sublieme Alex Stein hield United in het spoor. Myles Cale zette een kolkende Alverberg met een magistrale bom in lichterlaaie. T1 Raymond Westphalen werd bij 59-61 uit de zaal gezet. United vocht terug en Cale liet een vrijworp liggen op de zege (66-66). In de verlenging een beresterke Toon Ceyssens en Alex Stein kon vanop de vrijworplijn (20/21) de zege veilig stellen.

“Ik ben trots op deze prestatie”, stelde headcoach Raymond Westphalen. “Het belang van deze wedstrijd was groot en we speelden in de beginfase krampachtig. In defense lieten we steken vallen en aanvallend liep het vaak overhaast. De emoties speelden ook een grote rol, maar we toonden veerkracht en karakter. Ook mijn assistent-coach Niels Marnegrave was bij momenten door het dolle heen (lacht). Dit is een grote stap richting Elite Gold.”

“We speelden een sterke wedstrijd, maar konden het niet afmaken”, zei een rustige T1 Eddy Casteels. “Niet de eerste keer dit seizoen. United was na de rust zeer agressief en bij momenten konden we onze hoofden niet koel houden. Jammer, want we hebben slechts een waterkans over om een ticket voor de Golden League te bemachtigen.”

Maxime De Zeeuw

Veel besproken was het optreden van scheidsrechter Geert Jacobs met natuurlijk de uitsluiting voor Maxime De Zeeuw.

“Eigenlijk wil ik geen commentaar geven”, verraste Belgian Lion Maxime De Zeeuw. “Want de refs achteraf beschuldigen heeft toch geen zin. Wat ik heb geroepen? ‘You are killing the game tonight’ Uiteraard blijf ik persoonlijk achter met een wrang gevoel, want dit is de eerste uitsluiting in mijn achttien jaar als prof! Gelukkig hebben we op karakter nog een verlenging uit de brand kunnen slepen en de gouden zege behaald. De eerste helft was ondermaats in defense. We probeerden aan te klampen, maar het team kreeg natuurlijk een klap te verwerken bij mijn uitsluiting. Met een uitstekende tweede helft hebben we er een fantastische wedstrijd van gemaakt. Een bloedstollende thriller waar de supporters nog lang zullen over napraten.”

Ondertussen kwamen de zoontjes Louis en Jules naar hun papa. “Of ze ook de basketmicrobe te pakken hebben? Neen, ze spelen voetbal. Ach, als ze maar plezier beleven. Het zijn wel trouwe supporters en ze vroegen meteen waarom die scheidsrechter papa de zaal had doen verlaten (lacht). Ons doel was Elite Gold. Met deze overwinning zetten we een grote stap.”

LIMBURG UNITED: Stein 26, Cale 15, Delalieux 12, Desiron 7, Ceyssens 6, De Zeeuw 6, Lesuisse 6, Hammonds 2, Dedroog en Leemans 0.

LEUVEN BEARS: Pritzl 28, Fulkerson 11, Heath 10, Allen 10, Vanderhaegen 6, Mc Glynn 4, Kherrazi 4, Snyers 3, Santos Cruz en Bucumi 0.