Maxime De Zeeuw (Limburg United): “Knappe zege tegen Bergen moeten we bevestigen in Aalst”

Wat Limburg United liet zien op de eerste speeldag thuis tegen Bergen biedt perspectief voor de rest van het seizoen. Voorzitter Maarten Bostyn slaagde in zijn opzet door twee Belgian Lions met Quentin Serron en Maxime De Zeeuw binnen te halen. Onmiddellijk zag je de meerwaarde van het ervaren duo. T1 Raymond Westphalen moet zondag op bezoek bij Okapi Aalst, dat op de eerste speeldag verloor in Luik. Sterkhouder Maxime De Zeeuw wil voorzichtigheid inbouwen.

“Wat we toonden tegen Bergen was basketbal om van te smullen”, blikt Maxime De Zeeuw nog even terug. “Vooral de collectieve prestatie sprong in het oog. Ik weet ook wel dat de meeste aandacht van de supporters richting Serron en mij komt. Maar Limburg United is meer dan De Zeeuw en Serron. Natuurlijk bieden wij een meerwaarde en proberen we het team op sleeptouw te nemen.”

“Weet je wat mij vooral opvalt? De uitmuntende mentaliteit van de jongens. Er zit geen rotte appel in deze groep. Een voorbeeldige mentaliteit en het is dan ook zalig om in zo een team te kunnen spelen. Ik ga nu misschien een straffe uitspraak doen, maar in mijn 18 jaar als professionele basketballer heb ik nog nooit zo een schitterende mentaliteit gezien. En ik mag toch zonder een dikke nek op te zetten zeggen dat ik veel beleefd heb in mijn carrière. Ik speelde acht jaar in het buitenland met mooie bestemmingen als Italië, Duitsland, Spanje, Tsjechië en Israël. Elke competitie was leerrijk en een aparte belevenis.”

“Waarom dan Hubo Limburg United? Voor sommigen waarschijnlijk een verrassing”, vervolgt De Zeeuw, die woont in Braives. “Ik heb er mijn redenen voor. De belangrijkste is dat ik opnieuw bij mijn familie kan zijn. Ook de vooruitgang van de club is belangrijk en mijn beste vriend Niels Marnegrave is hier T2. Na mijn eerste gesprek met T1 Raymond Westphalen wist ik dat we op dezelfde golflengte zitten en ook voornaam is dat ik hier plezier beleefd.”

Okapi Aalst

“Na onze knappe zege tegen Bergen moet de bevestiging volgen in Aalst. Okapi verloor dan wel zijn eerste wedstrijd in Luik, maar dat wil niks zeggen. Verrassingen kunnen altijd in de sportwereld. Zo ging Kangoeroes Mechelen onderuit bij Brussels. We moeten dus rekening houden met een enthousiast Okapi. Anderzijds, we zakken af met vertrouwen naar het Forum. Deze groep moet bekwaam zijn om de prestatie van tegen Bergen te bevestigen”, besluit de 35-jarige De Zeeuw.