Maxime De Poorter achtste in Gullegem Koerse: “Bevestiging dat de conditie in orde is”

Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) eindigde tweede. Jarne Van Grieken derde voor ex-winnaar Greg Van Avermaet. Een kopgroep van zeventien man kleurde de ‘kermiskoers buiten categorie’. Door verschillende demarrages van topfavoriet Remco Evenepoel bleven er vooraan nog zes renners over.

Op zowat elf kilometer van het einde viel Evenepoel net voor het ingaan van de slotronde aan en was solo op weg naar zijn vierde zege in zeven koersdagen.

Tot de vroege vlucht behoorde onder meer Maxime De Poorter uit Sint-Jan Ieper. De conditie is duidelijk goed want de renner van Tarteletto-Isorec werd achtste en zondag elfde in de Marcel Kindt Classic, met aankomst in Zwevegem. Na een lang aanslepende bronchitis keerde Maxime einde april terug in competitie en is er nu duidelijk bovenop.

“Na de Tour de Normandie werd ik ziek en viel daardoor uit de selecties”, klinkt het. “Met een lang trainingsblok werkte ik toe naar deze periode. Aan de conditie moet ik niet twijfelen. Remco Evenepoel viel al in heel vroeg aan en kreeg een paar man mee.”

Naar ZLM Tour

“Met een tiental reden we de kloof dicht. We hadden snel twee minuten voorsprong en het was duidelijk dat de winnaar vooraan zat. Op het moment dat Evenepoel weer sprong, kwam ik net van de kop af en zat dus niet in een goede positie om te reageren. Achtste is uiteindelijk een mooi resultaat en een bevestiging dat de conditie in orde is.”

“Zondag start ik in de Brussel Cycling Classic en volgt dan vanaf volgende week woensdag de ZLM Tour in Nederland. Dat zijn daar vlakke ritten. Onder meer in Zuid-Limburg en Zeeland waar het opletten wordt voor waaiers. In die vlakke ritten moet het voor mij mogelijk zijn om een goed resultaat neer te zetten wanneer het uitdraait in een massaspurt.”