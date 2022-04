Maxime D’Arpino (KV Oostende) wacht maandenlange revalidatie: “Optrekken aan de geboorte van dochtertje”

Voetbal 1AWat een feest had moeten worden, mondde uit in een nachtmerrie. Max D’Arpino mocht de ‘Puis/Verbiest’-trofee in ontvangst nemen als KVO-speler van het jaar, maar nauwelijks twintig minuten later viel hij uit met een zware knieblessure. “Specialisten zeggen dat ik zes maanden out ben, maar misschien zelfs zeven of acht”, zucht de middenvelder.

De Franse middenvelder was dit seizoen belangrijk voor KVO. Denk maar aan zijn bijzonder knappe doelpunten op Union (1-1) en Cercle (0-1) waarmee hij Oostende eigenhandig vier cruciale punten bezorgde. In z’n 71 matchen voor de Kustboys toonde hij ook steeds veel inzet en was hij belangrijk in de omschakeling en opbouw. “Ik ben heel erg blij met de prijs, vooral omdat ze door de supporters wordt toegewezen. Ik zie het als een geschenk voor al het werk dat ik tot dusver heb gedaan. Het is net daarom zó spijtig dat ik eerst die prijs krijg, maar een kwartier later uitviel.”

Het verdict na onderzoek is hard: een scheur in de kruisbanden en ook de meniscus werd geraakt.

“Het gaat nu al beter met me dan vlak na de wedstrijd. Toch blijft het moeilijk om dit allemaal te incasseren. Volgende week of de week erna wordt ik geopereerd en begin ik mijn revalidatie in Lyon. Na een drietal maanden keer in terug naar Oostende om hier en in Antwerpen verder te herstellen. Specialisten spreken van een inactiviteit van zes maanden, maar als de meniscus moeilijk doet kan het ook zeven of acht maanden zijn. Ik mag ook niet té snel hervatten of ik kan weer hervallen. Er wacht me de komende tijd een echte beproeving. Ook mentaal is dit niet makkelijk, maar ik moet dit accepteren.”

Positief nieuws

D’Arpino, nog altijd maar 25 jaar, streek in de zomer van 2020 naar aan de kust. Hij kreeg de belofte om bij goeie sportieve prestaties medewerking te krijgen van de club bij een transfer. Dat zit er nu allicht niet in. Toch valt er ook positief nieuws te rapen. “Ik kan de komende maanden, tijdens het recupereren, veel tijd spenderen met m’n familie - ik zal hun steun ook kunnen gebruiken. In juni verwachten m’n vrouw en ik ons eerste kindje – een dochter. Het is wat cynisch, maar zonder blessure zou ik niet kunnen profiteren van de familietijd. In dat opzicht is aan elk nadeel een voordeel gekoppeld.”

