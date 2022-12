Maxime D’Arpino (KV Oostende) maakt zich stilaan op voor comeback: “Precieze datum hou ik nog even voor mezelf”

2 april vorig seizoen. Op de voorlaatste speeldag tegen Seraing ontving D’Arpino de ‘Puis/Verbiest Trofee’, waarbij de supporters hem tot speler van het seizoen verkozen. Maar na amper 22 minuten moest hij met een blessure naar de kant. Het verdict was keihard: een scheur in de kruisbanden en ook de meniscus werd geraakt. KV Oostende behield het vertrouwen in de speler en schonk hem eerder dit najaar een contractverlenging tot 2026.

Opbouwen

We zijn nu zo’n acht maanden verder en een terugkeer komt alsmaar dichterbij. “Ik voel me goed”, opent de middenvelder. “Na al die tijd niet op het terrein te kunnen staan, doet het ontzettend veel deugd om weer te trainen met de ploegmakkers. Begin deze maand oefende ik nog niet aan de volle honderd procent, maar ik werk er naarstig naartoe. Ik train sinds twee weken grotendeels met de groep, maar in het begin moest ik nog wat oppassen in de duels. De afgelopen weken heb ik mijn trainingintensiteit stelselmatig opgedreven zodat ik heel binnenkort helemaal vrij kan trainen. (glundert) Ja, ik heb een specifieke datum voor m’n comeback in het hoofd, maar die hou ik nog eventjes voor mezelf. Als ik tegen dan weer op het veld sta, zoveel te beter. Maar stel dat het alsnog niet lukt, moet ik me erbij neerleggen. Alles hangt af van hoe mijn knie reageert op de hogere intensiteit op het oefenveld.”

Volledig scherm Op 2 april viel D'Arpino uit met een zware knieblessure. © BELGA

Mentale impact

Zo lang out zijn, doet wat met een mens. “Als je zo’n zware blessure ondergaat, voel je je wat vervreemd van de groep. Ik revalideerde eerste in Lyon, daarna in Parijs. En de momenten waarop ik in Oostende revalideerde, waren moeilijk: je ziet je ploegmakkers naar het oefenterrein gaan en zelf blijf je binnen achter in de gym met de dokters en kinesisten. Mentaal is dat niet simpel. Daarom, revalideren in Frankrijk hielp om wat afstand te behouden en te oefenen tussen lotgenoten. Ik kon me gelukkig optrekken aan m’n dochtertje en kreeg veel steun van m’n vrouw en familie. Maar hé”, gaat D’Arpino door, “er schijnt licht aan het einde van de tunnel. Het zwaarste is hopelijk achter de rug. Nu nog terugkeren in de ploeg.”



Tweede seizoenhelft

KV Oostende kan in de degradatiestrijd een fitte D’Arpino zeker en vast gebruiken. “De jongens begonnen nochtans goed aan de competitie met enkele degelijke resultaten. Daarna verloren we wedstrijden na enkele kleine fouten en op details, en startte een negatieve periode. Ik bleef alles volgen, maar moet ook toegeven dat ik niet élke wedstrijd zag omdat het als langdurig geblesseerde speler mentaal belastend was. Tot nu toe is het zeker niet het seizoen waar de club op hoopte. Maar er volgt nog een volledige tweede seizoenshelft om terug te slaan. Het devies: zo snel mogelijk resultaten boeken en KVO in eerste klasse houden, en wie weet wat verder te kijken.”