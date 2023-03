Maxime D’Arpino komt na blessureleed weer boven water: “KVO helpen in dit seizoensslot”

In april vorig jaar viel D’Arpino uit met een ligamentenkwetsuur en volgde een zware operatie. Zijn comeback werd al eens voorzichtjes aangekondigd in december, maar kreeg een knauw. “In de aanloop naar het dubbele treffen tegen Union eind december spraken we voorzichtig over mogelijke speelminuten. Maar in aanloop naar die matchen voelde ik op training plots pijn aan de hamstring. Ik dacht na drie, vier weken terug op training te staan, maar daarna voelde ik weer pijn en schoof alles weer op… Op den duur voel je wel iets, maar weet je niet of het van vermoeidheid of van een blessure komt. En te denken: voorafgaand had ik dus nóóit knieproblemen, hé. Om de operatie aan m’n ligamenten te kunnen uitvoeren, namen ze een stukje van m’n hamstring. Dat betekent ook dat je anders moet trainen en leren werken met je lichaam. Het was dus bij een sprintje opnieuw fout gelopen.”

Pijnvrij

“Ik pin me niet meer vast op een concrete datum voor m’n comeback. Het belangrijkste: zonder pijn spelen en helemaal vrij zijn in het hoofd. Mentaal was het absoluut niet makkelijk – zowel de zware operatie als herstel na de hamstringblessure. Je wil je team en ploegmaats helpen, hé, en bovendien willen zowel de fans als technische staf je terug op het veld zien. Geduldig zijn en hard werken: da’s het enige dat je kan doen. In het voetbal gaat veel aandacht naar het fysieke, maar niet altijd naar het mentale aspect van een revalidatie. Nochtans: als het hoofd niet goed zit, wil het lichaam niet mee. Ik wil gewoon de matchen aan elkaar rijgen. Ik bekijk het week per week. Twee of drie matchen in de basis zouden mooi zijn, maar het gaat niet om ‘Maxime D’Arpino’, maar wel om het team.”

Kantelen

“Na elf wedstrijden zonder zege had niemand die 3-0 tegen Club Brugge verwacht. We hoeven niet te verbergen dat de opluchting gigantisch was. Hopelijk kan deze overwinning ons herlanceren. Het team heeft meer vertrouwen en er zit een nieuwe dynamiek in de ploeg. Op Eupen mogen we niet verliezen, want dan is deze zege voor niks geweest. We moeten bevestigen. Daar winnen en we kantelen het mentale voordeel helemaal naar ons. Eupen is een ploeg die zelf niet het spel maakt, maar voorin over snelheid beschikt. Dat én een lastig veld, en dan weet je dat het een pittige verplaatsing wordt. Als we winnen, kantelt het mentale voordeel in de degradatiestrijd volledig onze richting uit.”