Maxime Capet helpt Menen mee aan zege tegen leider Gent: “Ik vond mijn aanvallende efficiëntie terug”

Met weliswaar één wedstrijd meer gespeeld dan Roeselare kwam Gent als fiere leider afgezakt naar sporthal Vauban. De thuisploeg liet van bij aanvang blijken dat ze niet van plan was om de Oost-Vlamingen de punten cadeau te geven. Menen greep de tegenstander meteen bij de keel en in een mum van tijd ging het naar een 7-1-voorsprong. Gent sloop echter steeds dichter en het slot werd nog spannend, maar na het geblesseerd uitvallen van de bezoekende spelverdeler Tim Degruyter haalde Menen de set binnen.

Met ex-Menen-speler Kobe Brems aan de pas leken de bezoekers in de tweede set op een afgang (11-4 en 17-8) af te stevenen, maar opnieuw liet Menen Gent in de wedstrijd komen. “Via een aantal goede opslagbeurten van onder anderen Arno Van de Velde en Seppe Van Hoyweghen konden we telkens een sterke reeks neerzetten”, zegt de Franse receptie-hoekspeler Maxime Capet. “Het klopt dat Gent de kloof telkens kon dichten. Dat is absoluut een werkpunt. We krijgen nog te grote reeksen tegen. We hebben een jonge ploeg en moeten beter leren omgaan met onze frustraties. We moeten aanvaarden dat we soms een tweetal punten op rij tegenkrijgen, maar moeten ons daar snel overzetten en mogen het hoofd niet laten hangen. Tegen Gent maakten we zelf grote series, maar kregen we ook enkele reeksen tegen, zodat het gecompenseerd werd. Het uitvallen van de Gentse setter heeft weinig impact gehad op ons spel. We hadden de ploeg bestudeerd zowel met de eerste als de tweede passeur en merkten dat ze veel via het midden trachten te scoren. Via berekende risico’s in onze service hebben we dat wapen proberen uit te schakelen.”

Teruggevochten

In de derde set kregen we een totaal ander scenario. Dit keer waren het de bezoekers die in de aanvangsfase vlot uitliepen (0-5). “Ik ben blij met de manier waarop we dan als ploeg hebben teruggevochten via een goede block-defense en stevige opslagen. Bij 9-9 was de stand alweer gelijk en in money time toonden we ons de beste. Deze tweede opeenvolgende zege doet deugd.”

De 25-jarige Capet is bezig aan zijn eerste seizoen bij Menen en leverde een knappe prestatie tegen Gent. “In wedstrijden als die tegen Guibertin en Borgworm vond ik offensief geen oplossingen. Tegen Gent vond ik mijn aanvallende efficiëntie terug. Het kon nog beter, maar ik kon toch een aantal punten maken. Mijn opslag is een belangrijk wapen en met een aantal goede services kon ik in de derde set de ploeg helpen om de vroege kloof te dichten. Dat wilde ik ook heel erg, want even voordien was ik in de receptie enkele keren onderuitgegaan.”

Eerste setwinst in Champions League?

Woensdag speelt Menen op bezoek bij Karlovarsko zijn derde wedstrijd in poule D van de Champions League. Na telkens een 3-0-verlies tegen Trentino en Zaksa Kedzierzyn valt er tegen de Tsjechische competitieleider misschien wel iets te rapen. “De Tsjechen verloren ook hun twee eerste matchen tegen de toppers van onze poule. Hopelijk winnen we onze eerste set of zelfs de wedstrijd. We moeten in ieder geval het goede gevoel van de match tegen Gent meenemen. Ons eerste doel blijft echter de beker. Daarin trekken we zaterdagavond voor de halve finale naar Borgworm. Wat ook het resultaat tegen Karlovarsko is, ik hoop dat we gewoon in de goede flow blijven en dat we met vertrouwen kunnen beginnen aan onze wedstrijd tegen Borgworm. Een goede ploeg waartegen we nog revanche verschuldigd zijn na de nederlaag in de competitie.”

