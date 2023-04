Maxime Capet en Menen laten vijfde plaats glippen tegen Lindemans Aalst: “We hebben écht wel de kansen gehad”

Wielrennen elites z/c Ondanks twee opeenvol­gen­de overwinnin­gen heeft Niels Vandyck frustra­ties: “Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij in de nevenbon­den moeten koersen?”

Het gaat goed met Niels Vandyck (32). Deze week viel hij twee keer na elkaar in de prijzen. In het weekend won hij in Dikkele, midweek was hij de beste in Frankrijk. Toch is Vandyck niet onverdeeld gelukkig. Hij kaart een probleem aan waarmee menig eliterenner te kampen heeft: een gebrek aan koersen.