Maxime Capet en Menen beginnen aan de play-offs tegen Gent: “Wij hebben de beste fans van België”

We spraken met Maxime Capet die eerst nog even terugkwam op de verloren bekerfinale. “Het was een heel speciaal evenement voor mezelf en de ploeg”, zegt de 25-jarige Franse hoekspeler. “Het was indrukwekkend om de groene muur van onze supporters in het Sportpaleis te zien. We hebben als spelers veel geluk dat we deel uit mogen maken van deze club met zulke schitterende fans. In de wedstrijd zelf bleek Roeselare sterker. Wij hadden beter kunnen doen, maar misten een aantal basiszaken. We maakten fouten die we normaal niet maakten. Hadden we kunnen winnen? Dat weet ik niet, maar we hadden beter kunnen doen. Het is jammer dat we onze supporters niet minstens vier sets konden bieden. De tweede set was nipt en in de derde kwamen we op het einde nog goed terug. We waren als spelers teleurgesteld, maar de fans bleven ons ook na het verlies steunen. Ik heb al voor enkele clubs gespeeld, maar zoiets heb ik nog niet meegemaakt. Als het goed gaat, is iedereen supporter, maar bij Menen voel je als speler een enorme steun. Ook na verlies of op moeilijke momenten, blijven de fans positief. Na de verloren finale trokken we naar de zaal voor een after-party. De steun van de supporters was groter dan de ontgoocheling bij de spelers.”

Na de bekerfinale gaat de focus van coach Frank Depestele en zijn manschappen nu naar de eerste wedstrijd van de play-offs thuis tegen Gent. “We hebben gedurende weken hard naar de bekerfinale toe gewerkt. Veel getraind, video-analyses en zelfs een oefenmatch tegen Tourcoing. Als spelers moeten we in staat zijn om de switch te maken naar de eerste match van de play-offs. Een heel belangrijk duel tegen Gent dat één puntje minder telt dan wij. Het resultaat gaat dus ook bepalen of we al dan niet op de vierde plaats blijven. Gent is een sterk team met goede spelers. Gelukkig spelen we thuis.”

In de reguliere competitie won Menen zowel thuis als uit met 3-0 tegen Gent. Capet behoorde telkens tot de uitblinkers. “Ik denk niet meteen dat dat te maken had met de tegenstander, wel met het feit dat ik me toen telkens in een goede periode bevond. Roeselare en Maaseik staken er in de reguliere competitie bovenuit. De vier andere teams hebben van elkaar punten afgesnoept. Elke ploeg droomt van de finale. Dan moet er tegen Roeselare of Maaseik gewonnen worden, maar vooral ook punten gepakt worden tegen de directe concurrenten. Zaterdag winnen tegen Gent is voor ons noodzakelijk om meteen in de schwung van de play-offs te geraken.”

Capet speelde in Frankrijk bij onder meer Tourcoing, Tours en Illac Volley. Bij Menen is hij bezig aan zijn eerste seizoen in het buitenland. “Ik speelde al vriendschappelijke wedstrijden tegen Belgische teams, maar ben blij dat ik een nieuwe competitie heb leren kennen. Een competitie met een goed niveau. Roeselare zou meedraaien aan de top in Frankrijk, maar ook de andere Belgische teams zouden hun mannetje staan. Bij Menen missen we een aantal zaken. We hebben geen ballenmachine of video-challenge, maar wij hebben andere voordelen. We hebben het beste publiek van België en onze zaal met onze supporters zorgt er voor dat we punten winnen die we op verplaatsing niet zouden pakken.”

“Coach Frank Depestele heeft deze week gewezen op het belang van de play-offs en hij kondigde aan dat hij de komende weken met de spelers zal praten met het oog op komend seizoen. Maar mijn aandacht gaat nu in de eerste plaats naar de play-offs. De matchen volgen elkaar in sneltempo op. Ik ben zeker tevreden bij de club. Vooral het feit dat de supporters, coach en bestuur achter de spelers blijven staan, is uniek. Iedereen blijft er steeds in geloven, ook in moeilijke momenten”.