Maxime Biset (KVC Westerlo) wil positieve lijn doortrekken tegen Club NXT: “Blijven kloppen tot de mayonaise pakt”

Opluchting

DNA van KVC Westerlo

Zijn de puzzelstukjes stilaan in elkaar aan het vallen? “Voor de trainer is het ook een beetje een zoektocht geweest”, aldus Biset. “We hebben nu eenmaal een brede kern met allemaal potentiële basisspelers. Dan moeten er al eens keuzes gemaakt worden. Het is kloppen en wachten tot de mayonaise pakt. Maandag tegen RWDM stonden we er in elk geval weer als ploeg. De identiteit en het DNA van KVC Westerlo waren weer zichtbaar. We hebben een duidelijk signaal gegeven en we zijn er eindelijk nog eens voor beloond geworden. Het was een eerste stap in de goede richting, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we nu plots weer vertrokken zijn. Puntenverlies tegen Brugge zou opnieuw een stap achteruit betekenen, dus we weten wat ons te doen staat. In deze reeks worden veel matchen bepaald door de vorm van de dag. Alleen als we dezelfde métier tonen als tegen RWDM, kunnen we zaterdag ook tegen Brugge iets rapen.”