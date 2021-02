Maxime Biset en KVC Westerlo maken de borst nat voor bekerduel op Charleroi: “We beschouwen dit zeker niet als een verplicht nummer”

voetbalDe vlotte 5-1-zege tegen het Hasseltse RC Hades dateert intussen al van midden oktober vorig jaar, maar nu maakt 1B-club KVC Westerlo zich op voor een krachtmeting tegen eersteklasser SC Charleroi. De tweede plaats in de eigen competitie is nog altijd prioritair, maar de Kemphanen willen woensdagavond toch ook wel een goed figuur slaan in de achtste finales van de Croky Cup.

“We beschouwen dit zeker niet als een verplicht nummer”, is Maxime Biset vastberaden. “Als we ons op voorhand al gewonnen zouden geven, moeten we niet richting Charleroi trekken. Dit is een heel mooie affiche voor KVC Westerlo, tegen een club die nu toch al een paar jaar aanleunt bij play-off 1. We kunnen ons dus nog eens meten met een sterke tegenstander.”

Honger is groot

Coach Bob Peeters durft in de bekermatchen blijkbaar al wel eens roteren. “Dat is een beslissing die de technische staf moet nemen”, aldus Biset. “We hebben al drukke maanden achter de rug en er zijn een paar vaste waarden die rust krijgen. Maar wie er ook aan de aftrap komt, iedereen gaat zonder twijfel het beste van zichzelf geven. De honger is groot, dat voel je op training. Er wordt pittig gewerkt, soms zelfs op het randje. Dat is goed.”

“De jongens die de voorbije weken misschien wat minder speelgelegenheid kregen, kunnen het de trainer nu moeilijk maken in zijn keuzes voor de rest van de competitie. Dat kan de ploeg alleen maar ten goede komen. Er zijn nog elf matchen te spelen. Daarin zullen we alles moeten geven, dus we gaan iedereen nog nodig hebben. Ik denk niet dat we tegen Charleroi in kwaliteit gaan inboeten.”

Honderdste wedstrijd

Maxime Biset (34) werd in het Kuipje onlangs nog in de bloemetjes gezet. “De partij tegen Union eind december was mijn honderdste match in het shirt van KVC Westerlo”, klinkt het. “En ook bij KV Mechelen heb ik destijds de kaap van de honderd gehaald. Dat zijn mooie cijfers, waar ik best wel trots op mag zijn. In het huidige voetbal is zoiets niet meer evident.”

“Of ik er nog een seizoen bij wil doen? Heel graag, maar ik ben wel einde contract. De besprekingen zijn dus nog aan de gang. De goesting, de drive en de fysieke paraatheid zijn zeker nog aanwezig en ik voel me goed in Westerlo. De concurrentie is groot, maar ik ben een prof en ik wil graag de strijd met de jeugd nog aangaan.”

Extra motivatie

Voor Biset is het Stade du Pays alvast geen onbekend terrein. Hoe schat hij de kansen van KVC Westerlo in? “Blijkbaar is het al bijna dag op dag twaalf jaar geleden dat ik er nog eens geweest ben”, klinkt het. “Ik heb er in mijn carrière heel vaak en heel graag gespeeld. De omgeving is er misschien niet zo aangenaam, de sfeer in het stadion is er altijd wel geweldig. Er is nu wel geen publiek, maar het zal bij iedereen sowieso voor een extra motivatie zorgen.”

“Wij starten als underdog, zoveel is duidelijk. Maar we hebben ons tactisch plan klaar. Als we dat zo goed mogelijk uitvoeren en als we als team de nodige grinta aan de dag kunnen leggen, zijn er misschien wel mogelijkheden. Wat het resultaat ook wordt, we willen achteraf met een goed gevoel van het veld stappen.”

