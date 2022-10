Maxime Amenga en Wijgmaal trekken naar Houtvenne: “Iets rapen bij de leider, waarom niet?”

Het gedegradeerde Wijgmaal begon de competitie in 3B met een magere één op twaalf en stond in de kelder van de rangschikking, maar rukte na een knappe zes op negen op naar de middenmoot. “En het had zeven op negen moeten zijn, want tussen onze thuisoverwinningen tegen Kampenhout en Betekom in, verloren wij pas in de slotminuut onnodig met 2-1 in Nijlen”, zegt doelman Maxime Amenga.

Houtvenne, dat vorig seizoen met ambitie startte in tweede nationale maar degradeerde, heeft net als Wijgmaal op een drietal spelers na een totaal vernieuwde spelerskern. Promoveren is hun doel. Tot nu toe loopt het lekker, want de satellietclub van Westerlo is nog ongeslagen. Na vijf overwinningen en twee gelijke spelen telt Houtvenne 17 punten op 21.

Veel vertrouwen

“En toch zijn we niet kansloos bij die semi-profclub”, zegt Maxime Amenga. “Die twee recente thuisoverwinningen en de manier waarop wij die zeges boekten – met een enorme groepsgeest waarbij iedereen er honderd procent voor gaat, zijn job zo goed mogelijk uitvoert en waarbij iedereen iedereen bijstaat – heeft ons een boost gegeven. Anders dan in de eerste weken van het seizoen spelen wij nu met veel vertrouwen, zie je dat de automatismen vorm krijgen en toonden wij dat wij écht goed kunnen voetballen.”

Met deze bedenking: zonder enkele cruciale reddingen van de nieuwe doelman van Wijgmaal, had het team van coach Mario Nobels waarschijnlijk minder punten getotaliseerd. De redding bijvoorbeeld bij een poging van de doorgebroken Vermeiren, begin tweede helft bij een 2-1-stand tegen Betekom, was indrukwekkend, en misschien wel cruciaal. “Ja, dat was een goede save, maar eigenlijk deed ik gewoon maar mijn job als doelman”, blijft Amenga bescheiden. “Zoals al mijn ploegmaats hun job doen. Die redding gaf ons wel een extra boost. Wij waren net een beetje aan het inzakken, en na die save was iedereen plots weer klaarwakker.”

Ambitie

Maxime Amenga (22) vertelt het allemaal vlot van taal en enthousiast. Hij studeert dan ook communicatiemanagement aan de Erasmushogeschool in Brussel. “Mijn moeder overtuigde mij ervan dat het belangrijk is dat ik een ‘serieus’ diploma achter de hand heb”, zegt Maxime, die in zijn woonplaats Herent begon te voetballen, op zijn veertiende naar OHL trok waar hij tot en met de beloften speelde. De voorbije drie seizoenen was hij actief bij eerstenationalers Tienen en Heist, maar daar kreeg hij maar weinig speelkansen.

“Daarom was het een goede zaak dat ik bij Wijgmaal terecht kon”, zegt hij. “Als ik mijn huidige niveau kan aanhouden, kan ik mij hier als eerste doelman voort ontwikkelen. En dat kort bij huis, bij een leuke club waar goed gewerkt wordt, en met toffe ploegmaats. Wij werken hard op training en tijdens de wedstrijden, maar daarnaast maken wij ook veel plezier. Ik heb zeker nog de ambitie om hoger te spelen, en zou nog steeds graag mijn beroep maken van mijn hobby. Daartoe moet ik bij Wijgmaal match na match goed blijven presteren. Dus ook zaterdag in Houtvenne. Op papier zijn zij zeker de betere ploeg, maar wij zullen ons niet zomaar gewonnen geven. Het wordt een serieuze test voor ons als ploeg, en voor mij als doelman.”

