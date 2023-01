Maximale bezetting voor succesvol dubbeltoernooi van Happy Waregem Tennis & Padel

Voor de indoordubbeltoernooien in West-Vlaanderen is er deze winter ontzettend veel belangstelling want in de reeds gespeelde toernooien waren de tabellen reeds vroeg op voorhand volgeboekt. Dat is ook het geval van het dubbeltoernooi van Happy Waregem Tennis & Padel, dat zondag aan de finaledag toe is.

Vanessa De Dapper en Lynn Catteeuw staan in voor een goede organisatie want dat is ook nodig vermits het toernooi met 220 teams volgeboekt is. Het wedstrijdschema loopt naar wens en heel wat tennisspelers azen naar zondag toe op toernooiwinst. De punten voor het criterium kunnen immers goed gebruikt worden. In dubbel mannen 90 punten, in Waregem de hoogste reeks, is er al één finalist gekend. Louis Lecluyse en Mathieu Lecluyse hadden wel een matchtiebreak van 10-7 nodig om de tandem Alexander Borgelioen - Alex Lareu uit de finale te houden. Vanavond wordt de tweede halve finale betwist tussen de duo’s Bert Baekelandt - Gauthier Defoort en Pieter Norge - Peter Vandekerckhove.

Dubble gemengd 90 punten

Ook in de hoogste reeks van het dubbel gemengd, tot maximum 90 punten, kondigt zich een heel spannende eindstrijd aan. In die reeks is men aan het stadium van de halve finales toe. Lynn Catteeuw en Michiel Denolf versloegen met 6-2,6-2-cijfers Siska Demeulenaere en Robin Bruneel. In de halve finale nemen ze het op tegen Sigrid Lavaert en Yannick Landuyt. Deze formatie had een matchtiebreak van 10-8 nodig om Isabelle Iterbeke en Vincent Govaert in het verlies te duwen. Olivia Vanhalst en Christian Derck kregen hun halvefinaleplaats op een presenteerblaadje door een walk-over in hun kwartfinale. Onderaan de tabel tot slot schakelden Amber Hillaert en Tim Genetello de tandem Charlotte Derore - Jean-Claude Van Haverbeke uit.

Pech voor Vanessa De Dapper

In dubbel vrouwen 90 punten wisten Vanessa De Dapper en Jill Blankers de finale te bereiken na een nipte zege tegen Amber Hillaert en Lien Vandenhoeke. Pech echter voor Vanessa De Dapper en haar dubbelpartner want Vanessa viel met een blessure uit zodat de eindzege in die reeks naar de tandem Lynn Catteeuw- Delphine Huys ging.