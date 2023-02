Maximale bezetting voor eerste indoordubbeltoernooi van TC Issera

handbal beker van belgië Jeroen De Beule en Sezoens Bocholt winnen in de halve finale vlot van Hubo Handbal: “Ik verwacht een pittige finale tegen buur Sporting Pelt”

Op 1 april krijgen we ongetwijfeld twee mooie finales voor de beker van België in sporthal Alverberg in Hasselt. Bij de vrouwen strijden Handbal Sint-Truiden en Eupen voor de beker. Bij de mannen kon Sezoens Bocholt gisterenavond vlot met 37-30 Hubo Handbal verslaan. Sporting Pelt won met de vingers in de neus (19-35) bij tweedeklasser Sprimont. In de finale krijgen we dus de derby van het Noorden.