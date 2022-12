Maxim Versteeven (Wellen) na de 5-2-zege tegen Witgoor Dessel: “Hattrick is een heuse opsteker”

Los van het aantal doelpunten, betekent Versteeven voor staf en spelersgroep al langer zoveel meer. De 21-jarige aanvalsleider laat nooit af en maakt het iedere tegenstrever moeilijk. “Dat is de taak die onze coach mij meegeeft. De omstandigheden zaterdagavond waren door die aanhoudende vrieskou verre van ideaal. Neem gewoon maar eens de schoenkeuze. Als ik het achteraf bekijk, bood geen enkel schoeisel een pasklare oplossing. Maar dat gold voor alle spelers, dus was het niet belangrijk om daar verder bij stil te staan. Mijn eerste hattrick voor Wellen in anderhalf jaar, stemt me best tevreden. Dat is toch wel altijd iets speciaal. We krijgen nu een rustperiode van een tweetal weken. Individueel werken we vijf looptrainingen af, maar op de club hoeven we ons niet te melden. Of ik niet liever op mijn elan had verder gedaan nu ? Weet je, een periode waarin voetbal niet helemaal centraal staat, heb je als speler ook wel eens nodig. Al is het maar om de honger naar het balletje weer aan te scherpen en er weer helemaal te staan, als de kompetitie opnieuw aanvat”, kijkt Maxim Versteeven uit naar de periode na Nieuwjaar.