Maxim Vanoost ziet hoe VK Avelgem serieus versterkt zal zijn: “Volgend seizoen meedraaien in de top vijf”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE BKVK Avelgem won de derby tegen Blauwvoet Otegem overtuigend met 4-0. Maxim Vanoost scoorde tweemaal. “In de heenwedstrijd is me dat ook gelukt”, lacht hij.

“De score had gerust hoger kunnen zijn. De bezoekers waren minder goed”, gaat Vanoost voort. “Na een moeilijk eerste halfuur kwamen we redelijk op dreef. Na de rust creëerden we kansen en waren we gewoon de betere ploeg.”

Het team van trainer Bruno Vanterwyngen staat achtste en is voor volgend seizoen al serieus versterkt. “Daar zijn we heel blij om. We zullen ons nog meer kunnen bewijzen. Het moet dan de bedoeling zijn om mee te draaien in de top vijf”, geeft Vanoost aan.

Zo versterkt centrale verdediger Kevin Pollet (29) de rangen. Hij speelt momenteel bij tweedenationaler SC Dikkelvenne en begon met voetbal bij de jeugd van KVK Avelgem. Nadien was hij aan de slag bij SV Zulte Waregem, Racing Waregem, Sparta Petegem en dus Dikkelvenne. Na 18 jaar keert de zoon van gerechtigd correspondent Nathalie Biebuyck straks terug naar de ploeg uit de Scheldegemeente. Aanvaller Tonino Delvar (21) komt over van derdenationaler SV Anzegem. Eerder droeg hij het shirt van Dottenijs en Racing Lauwe. Thibaut Vandeputte keert terug van Racing Waregem. Ook rechterflank Robin Douven (26) komt terug naar de fusieploeg. Hij doorliep bij Avelgem alle jeugdreeksen, debuteerde in het eerste elftal en bouwde daarna een succesvolle carrière uit bij SV Anzegem.

Maxim Vanoost speelde vorig seizoen voor reeksgenoot Deerlijk Sport. “Ik tekende intussen met plezier bij en kan zeker niet klagen. In eigen huis spelen we op zaterdagavond en dat is heel leuk. Zeker als we de drie punten pakken, want dan is de sfeer achteraf niet te doen”, aldus Vanoost. “Komend weekend moeten we naar Vlamertinge. Thuis verloren we met 2-3. We gaan voor minimaal een punt.”

Pieter Mahieu nieuwe trainer beloften

Dimitri Van Hamme stopt op het einde van het seizoen omwille van medische redenen als trainer van de beloften. Zijn opvolger is Pieter Mahieu. Hij schuift door vanuit de jeugd en was al enkele jaren trainer van de U17. Geoffrey Duyck wordt de nieuwe keeperstrainer. Hij is nu aan de slag bij derdeprovincialer Aalbeke Sport en volgt Serge Timperman op.