Maxim Vanoost (KVK Avelgem A): “Moet de bedoeling zijn om volgend seizoen mee te draaien in de top vijf”

“Het eerste halfuur hadden we het wat moeilijk en kwamen dan redelijk op dreef. We creëerden kansen in de tweede helft en waren gewoon de betere.” Het team van trainer Bruno Vanterwyngen staat achtste en is voor volgend seizoen alvast serieus versterkt. “Daar zijn we heel blij om”, geeft Vanoost aan. “We gaan ons nog meer kunnen bewijzen en het moet de bedoeling zijn om mee te draaien in de top vijf.”

“Komend weekend moeten we naar SK Vlamertinge. Thuis verloren we met 2-3. We gaan zeker voor minimum een punt.” Vanoost speelde vorig seizoen voor Deerlijk Sport en is in de Scheldegemeente bezig aan zijn eerste seizoen. “Ik tekende met plezier bij en kan zeker niet klagen”, aldus Maxim Vanoost. “Thuis spelen we op zaterdagavond en dat is heel leuk. Zeker als we de drie punten pakken want dan is de sfeer achteraf niet te harden,.”