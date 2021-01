Maxim Vandamme wordt eerste hoofdtrainer van het nieuwe SK Roeselare-Daisel: “Schitterende uitdaging”

VOETBAL 1A Georges Mandjeck (Waas­land-Beveren) wil weg van zeventien­de plaats: “Belgische competitie is veel zwaarder dan velen denken”

14 januari Puntenloos teruggekeerd uit Sclessin maandagavond, en naar de zeventiende plaats in de rangschikking teruggevallen door het gelijkspel van Cercle Brugge op Beerschot woensdagavond: voor Waasland-Beveren is het geen vruchtbare week geworden. Zaterdag moet er tegen Zulte Waregem geoogst worden om niet opnieuw in het sukkelstraatje te belanden. “Je kan in België elke wedstrijd winnen, maar ook verliezen”, weet inmiddels ook Georges Mandjeck.