Maxim Vandamme eind dit seizoen weg bij Eendracht Wervik, Jakob Crombez wordt nieuwe trainer

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEMaxim Vandamme (59) is komend seizoen niet langer trainer van eersteprovincialer Eendracht Wervik. De ex-speler van KV Kortrijk is bij de ‘Tabaksploeg’ bezig aan zijn elfde opeenvolgende seizoen. “De club wil een andere weg bewandelen en ik heb daar alle begrip voor”, reageert Maxim Vandamme. Jakob Crombez zal Vandamme opvolgen.

“Eigenlijk ging ik vorig seizoen stoppen, maar ik deed op vraag van erevoorzitter André Ollevier voort”, stelt Vandamme. “Elf jaar bij dezelfde club is lang, wellicht te lang. Ik ben nooit vragende partij geweest om er nog een jaar bij te doen. ‘Je gaat toch niet stoppen’, hoorde ik vaak. Het stopt evenwel eens, het is genoeg. Het zal voor mij het moment zijn om andere lucht op te snuiven. Waar er ambitie is. Ik zal zien wat er op me afkomt. Ik ben niet verrast door de beslissing van de Raad van bestuur, die een paar nieuwe mensen telt.”

Kampioen met Wervik

Het is zeer de vraag of de competitie in februari eigenlijk wel zal hervatten. “Volgens mij niet, het aantal besmettingen blijft stijgen en we staan voor de kerstvakantie”, reageert Vandamme. “Begin januari zouden we herbeginnen met looptrainingen, en dat in groepen van vier à vijf spelers. Om dan op dinsdag 19 januari de veldtrainingen te hervatten. Ik vrees er evenwel voor”, aldus Vandamme. “Ik mis het eigenlijk wel. Het zijn lange dagen.”

Vandamme werd met geel-rood kampioen in eerste provinciale, waarna Wervik drie seizoenen in nationale terug te vinden was. “Het is niet altijd gemakkelijk geweest om bij Eendracht Wervik te werken”, gaat de Ledegemnaar voort. “Het rommelde in het bestuur (zo vertrok voorzitter Christian Pattyn naar KRC Harelbeke, red.). Een geluk dat ‘mijnheer Ollevier’ de club weer steunt, want anders zag het er niet goed uit. Er zijn dus goede en mindere perioden geweest. Logisch wanneer je als trainer zolang bij dezelfde club aan de slag bent. Ik ga alvast proberen de goede momenten te onthouden.”

Stijlbreuk

Vandammes opvolger Jakob Crombez woont in Roeselare en behaalde zijn UEFA A-diploma. Enkele jaren geleden was hij assistent-trainer bij Sassport Boezinge. Nadien was hij Technisch Verantwoordelijke Jeugd Opleiding (TVJO) bij SV Roeselare en vorig seizoen nam hij over bij toenmalig derde amateurklasser VC Wingene. Als voetballer speelde Crombez in provinciale bij onder meer SK Oostnieuwkerke, FC Langemark, SC Zonnebeke, SK Westrozebeke, SK Staden, Dosko Beveren en BS Geluveld.

“Jakob is een sympathieke gast. Met hem kiest de club voor een stijlbreuk”, reageert Maxim Vandamme op de aanstelling van de nieuwe T1.