Maxim Van Gils zesde in Ronde van Oman: “Strade Bianche dit voorjaar mijn eerste grote doel”

Het gaat snel. De 23-jarige Maxim Van Gils is aan z’n derde campagne bij Lotto Dstny begonnen. Nadat hij vorig jaar de Saudi Tour op z’n naam zette werd de prof uit Brasschaat deze week zesde in de eindstand van de Ronde van Oman.

Koersen in het Midden-Oosten lijkt Van Gils op het lijf geschreven. Begin februari 2022 won hij in de Saudi Tour met voorsprong de vierde etappe. Hij nam de leiderstrui over van de Colombiaan Santiago Buitrago en hield op de slotdag, een sprintersrit gewonnen door Dylan Groenewegen, op kop van het algemeen klassement stand. Deze week werkte de broodrijder uit Brasschaat de Ronde van Oman af. Hij sloot bijna elke etappe af binnen de top tien, botste in de tweede rit op de Spanjaard Herrada van Cofidis en sloot vandaag (15/2) de koninginnenrit richting Green Mountain als vijfde af. Waardoor hij in de eindstand zesde werd, een kleine minuut na de Amerikaan Matteo Jorgenson.

Beetje ongerust

“Eigenlijk had ik een beetje schrik van deze lastige slotrit”, gaf Van Gils toe. “Omdat lange en steile beklimmingen mij doorgaans iets minder liggen. Van de voet van de Green Mountain af lag het tempo enorm hoog. Ik moest zelfs even passen toen Rein Taaramäe versnelde. Van dan af zocht en vond ik mijn eigen tempo. De kopgroep hield ik voortdurend in het vizier. In het slot werd ik voorbijgestoken door Ulissi. Waardoor ik in het algemeen klassement een plaatsje moest prijsgeven. Voor de start van deze Ronde van Oman had ik onmiddellijk getekend voor vier toptienplaatsen en zesde in de eindstand.”

Niveautje hoger

Zelf schat hij de prestatie van de voorbije dagen hoger in dan z’n eindzege in de Saudi Tour, intussen iets meer dan een jaar geleden. De Ronde van Oman kreeg van de UCI een Pro Series-statuut, de Saudi Tour is een 2.1-rittenkoers. “Oman is een niveautje hoger dan de Saudi Tour, bovendien voel ik dat ik in het langere klimwerk progressie maakte”, aldus Van Gils die tijdens het openingsweekeinde niet in België koerst, maar in Frankrijk (Faun-Ardèche en Drôme Classic). “Daarna volgt Strade Bianche van zaterdag 4 maart, voor mij het eerste doel dit voorjaar.”